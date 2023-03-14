Вирве Осила: Язык фей - кто как слышит

Мы посоветовались с заведующей и попросили маму сходить с ребенком к врачу; очередей тогда не было, и через три дня ребенок вернулся в группу, мать обошла с ним трех врачей-специалистов, и последний, согласно записям - психиатр, в медицинской карте ребенка резюмировал его состояние. "Ребенок здоровый, развитие нормальное, говорит по-эстонски". Точка. Эта трескотня и мямленье были для детского психиатра эстонским языком? Я не припомню, чтобы в молодости я когда-нибудь раньше была так зла.

Сюда можно добавить еще одно воспоминание со времен работы в детсаду.

Из санэпидстанции нас постоянно проверяли и записывали в журнале различные распоряжения. Так как я работала и воспитателем ясельной группы, и старшей медсестрой, то одно предписание по организации моей работы звучало так: "Обязанность медсестры - поместить пробы пищевых продуктов вместе с поваром в холодильник". Я не выполнила это распоряжение, повара не влезли в холодильник.

В День родного языка в этом году мне не до шуток. Закрытие маленьких сельских школ и библиотек никоим образом не свидетельствует об уважительном отношении государства к родному языку, даже с учетом перехода на полное обучение на эстонском языке, которое и так опоздало лет на тридцать. Ведь школы и библиотеки - это колыбели языка, благодаря им родной язык через учеников и читателей оперяется и получает импульс к развитию. Я ставлю знак равенства между (родным) языком и образованностью.

Сегодня, 14 марта, меня пригласили в мою родную школу. Расскажу детям, что мать, бежавшая от войны с Украины, сказала своему сыну, что эстонский язык похож на язык фей. Расскажу им о своем детстве и прочитаю простые стихи. Потому что, когда я думаю о своем доме, своих родителях, лесах и болотах тех дней, я слышу и чувствую, как феи ласкают мой слух и мое сердце.