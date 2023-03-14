Алутагузеский лыжный клуб завоевал две медали на чемпионате Эстонии среди взрослых

В женской эстафетной команде Алутагузеского лыжного клуба бежали наряду с ее лидером Авели Уусталу 13-летняя Анетте Аху и 15-летняя Херта Раяс. В последней смене Раяс в борьбе за серебро сумела обогнать на четыре с половиной секунды команду Эмайыэского лыжного клуба. Ставшая чемпионкой женская команда Амбла пришла на финиш на полторы минуты раньше.