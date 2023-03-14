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Алутагузеский лыжный клуб завоевал две медали на чемпионате Эстонии среди взрослых

Эрик Гамзеев
, журналист
Алутагузеский лыжный клуб завоевал две медали на чемпионате Эстонии среди взрослых
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Завоевавшая серебро в эстафете на чемпионате Эстонии среди взрослых женская команда Алутагузеского лыжного клуба: Авели Уусталу, Херта Раяс и Анетте Аху.
Завоевавшая серебро в эстафете на чемпионате Эстонии среди взрослых женская команда Алутагузеского лыжного клуба: Авели Уусталу, Херта Раяс и Анетте Аху. Фото: Alutaguse suusaklubi

Алутагузеский лыжный клуб выиграл на чемпионате Эстонии среди взрослых, проходившем в выходные в Пярнумаа, серебро в эстафете среди женщин и бронзу в парном спринте.

В женской эстафетной команде Алутагузеского лыжного клуба бежали наряду с ее лидером Авели Уусталу 13-летняя Анетте Аху и 15-летняя Херта Раяс. В последней смене Раяс в борьбе за серебро сумела обогнать на четыре с половиной секунды команду Эмайыэского лыжного клуба. Ставшая чемпионкой женская команда Амбла пришла на финиш на полторы минуты раньше.

Ставший в прошлом году в Паннъярве чемпионом Эстонии среди взрослых в лыжном парном спринте дуэт Алутагузеского лыжного клуба Авели Уусталу и Херты Раяс нынче завоевал в этом же виде бронзу, уступив лидерам эстонской женской сборной нынешнего сезона сестрам-двойняшкам Кайди и Кейди Каазику одну минуту 14 секунд. От серебра наш дуэт отделяли 19 секунд.

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