ФК "Alliance", объединяющий лучших молодых футболистов Ида-Вирумаа, провел свой первый домашний матч в первой лиге на новом футбольном стадионе в Кивиыли, но был вынужден смириться с поражением 2:6 от футбольного клуба "Viimsi".
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ФК "Alliance" пришлось смириться с крупным поражением в первом домашнем матче в Кивиыли
ФК "Alliance" пришлось смириться с крупным поражением в первом домашнем матче в Кивиыли
На Кивиылиском стадионе, получившем название "Arena", игра проходила при минус четырех градусах и пронизывающем ветре на поле с искусственным покрытием с заснеженными участками, а запасные игроки сидели в тепле под одеялами на краю поля.
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