ФК "Alliance" пришлось смириться с крупным поражением в первом домашнем матче в Кивиыли

На Кивиылиском стадионе, получившем название "Arena", игра проходила при минус четырех градусах и пронизывающем ветре на поле с искусственным покрытием с заснеженными участками, а запасные игроки сидели в тепле под одеялами на краю поля.

Янар Тоомет, входивший в несколько клубов лиги мастеров и пять раз представлявший также сборную Эстонии, но сейчас играющий в футбол как любитель, на 14-й минуте вывел "Viimsi" вперед, а Грегор Лехтметс в конце тайма увеличил разрыв в счете.