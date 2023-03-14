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ФК "Alliance" пришлось смириться с крупным поражением в первом домашнем матче в Кивиыли

Эрик Гамзеев
, журналист
ФК "Alliance" пришлось смириться с крупным поражением в первом домашнем матче в Кивиыли
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Первую домашнюю игру сезона ФК "Alliance" провел против "Viimsi" в Кивиыли в очень зимних условиях.
Первую домашнюю игру сезона ФК "Alliance" провел против "Viimsi" в Кивиыли в очень зимних условиях. Фото: Ksenia Rubina

ФК "Alliance", объединяющий лучших молодых футболистов Ида-Вирумаа, провел свой первый домашний матч в первой лиге на новом футбольном стадионе в Кивиыли, но был вынужден смириться с поражением 2:6 от футбольного клуба "Viimsi".

На Кивиылиском стадионе, получившем название "Arena", игра проходила при минус четырех градусах и пронизывающем ветре на поле с искусственным покрытием с заснеженными участками, а запасные игроки сидели в тепле под одеялами на краю поля.

Янар Тоомет, входивший в несколько клубов лиги мастеров и пять раз представлявший также сборную Эстонии, но сейчас играющий в футбол как любитель, на 14-й минуте вывел "Viimsi" вперед, а Грегор Лехтметс в конце тайма увеличил разрыв в счете.

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