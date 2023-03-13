При взрыве в Кохтла-Ярве пострадал человек

В 10.28 спасатели получили сообщение о пожаре в доме, расположенном по Кескаллеэ, 2 в Кохтла-Ярве.

По словам сообщившего, произошел взрыв, из окон первого этажа здания вырывалось пламя. Взрыв произошел в расположенном на первом этаже антикварном магазине.

Пожар был потушен незадолго до полудня. Скорая помощь увезла с места происшествия одного человека с ожогами в больницу.

Спасатели проверили расположенные в здании квартиры. Опасности возгорания не было, помещения проветрили, пострадавших больше не обнаружено.