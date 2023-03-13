В понедельник утром в магазине, расположенном в центре Кохтла-Ярве, произошел взрыв. Пострадал один человек.
При взрыве в Кохтла-Ярве пострадал человек
При взрыве в Кохтла-Ярве пострадал человек
В 10.28 спасатели получили сообщение о пожаре в доме, расположенном по Кескаллеэ, 2 в Кохтла-Ярве.
По словам сообщившего, произошел взрыв, из окон первого этажа здания вырывалось пламя. Взрыв произошел в расположенном на первом этаже антикварном магазине.
Пожар был потушен незадолго до полудня. Скорая помощь увезла с места происшествия одного человека с ожогами в больницу.
Спасатели проверили расположенные в здании квартиры. Опасности возгорания не было, помещения проветрили, пострадавших больше не обнаружено.
Расследованием инцидента займется полиция.