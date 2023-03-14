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НА СТАРТЕ ⟩ В спортцентре "Wiru" скоро распахнет двери новая детская комната "Fun Time"

Ирина Кивисельг
, журналист
В спортцентре "Wiru" скоро распахнет двери новая детская комната "Fun Time"
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Юлле Зыкова говорит, что оборудование для развлечений выбирали исходя из интересов детей и чтобы в городе не было похожего.
Юлле Зыкова говорит, что оборудование для развлечений выбирали исходя из интересов детей и чтобы в городе не было похожего. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Арендаторы детских комнат в спортцентре "Wiru", выигравшие в декабре прошлого года конкурс, надеются завоевать сердца маленьких кохтлаярвесцев и гостей города интересными мероприятиями и новыми аттракционами, подобных которым в Кохтла-Ярве и Йыхви до сих пор не было.

- Сбывается моя заветная мечта, - радуется хозяйка Юлле Зыкова, - уже несколько лет мечтаю о том, чтобы в нашем городе появилось привлекательное место для детей. У нас в семье двое - трех и семи лет, они очень любят ездить в развлекательные центры, часто бываем в Таллинне, Тойла, Нарве и других городах. У нас довольно большой город, а подобных развлечений почти нет. Почему бы не создать их самим?

Супруг Илья поддержал, пообещав всяческую помощь - как материальную, так и физическую, сейчас собирает будущие аттракционы. 

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