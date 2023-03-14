НА СТАРТЕ ⟩ В спортцентре "Wiru" скоро распахнет двери новая детская комната "Fun Time"

- Сбывается моя заветная мечта, - радуется хозяйка Юлле Зыкова, - уже несколько лет мечтаю о том, чтобы в нашем городе появилось привлекательное место для детей. У нас в семье двое - трех и семи лет, они очень любят ездить в развлекательные центры, часто бываем в Таллинне, Тойла, Нарве и других городах. У нас довольно большой город, а подобных развлечений почти нет. Почему бы не создать их самим?