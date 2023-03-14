Из Ахтмеского попечительского дома поехали забирать жильцов Йыхвиского попечительского центра еще до того, как их попечитель прислал для этого официальное заявление. Объяснения не представлены по сей день.
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Йыхвиский и Ахтмеский попечительские дома спорят из-за четырех подопечных
Йыхвиский и Ахтмеский попечительские дома спорят из-за четырех подопечных
В последний день января социальный работник Ахтмеского попечительского дома сообщил руководителю попечительского центра в э-письме, чтобы они подготовили четырех своих жильцов к переезду: на следующее утро из Ахтмеского попечительского дома приедут за ними, чтобы увезти к себе.