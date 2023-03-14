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Йыхвиский и Ахтмеский попечительские дома спорят из-за четырех подопечных

Кюлли Крийс
, журналист
Йыхвиский и Ахтмеский попечительские дома спорят из-за четырех подопечных
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Руководитель Йыхвиского попечительского центра Рита Леэмет не понимает отношения чиновников городской части Хааберсти. "С желанием людей тоже надо считаться, их нельзя травмировать!"
Руководитель Йыхвиского попечительского центра Рита Леэмет не понимает отношения чиновников городской части Хааберсти. "С желанием людей тоже надо считаться, их нельзя травмировать!" Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Из Ахтмеского попечительского дома поехали забирать жильцов Йыхвиского попечительского центра еще до того, как их попечитель прислал для этого официальное заявление. Объяснения не представлены по сей день.

В последний день января социальный работник Ахтмеского попечительского дома сообщил руководителю попечительского центра в э-письме, чтобы они подготовили четырех своих жильцов к переезду: на следующее утро из Ахтмеского попечительского дома приедут за ними, чтобы увезти к себе.

Речь идет о жителях Таллинна, официальным попечителем которых является управа городской части Хааберсти. В Йыхвиском попечительском центре они прожили от двух до четырех лет.

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