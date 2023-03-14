Йыхвиский и Ахтмеский попечительские дома спорят из-за четырех подопечных

В последний день января социальный работник Ахтмеского попечительского дома сообщил руководителю попечительского центра в э-письме, чтобы они подготовили четырех своих жильцов к переезду: на следующее утро из Ахтмеского попечительского дома приедут за ними, чтобы увезти к себе.