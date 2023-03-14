ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем объяснить успех протестных кандидатов Михаила Стальнухина и Айво Петерсона на выборах в Рийгикогу?

Эксперт по интеграции ИРЕНЕ КЯОСААР:

- Во время предвыборной кампании политические партии забыли все, что было сделано для интеграции за эти годы, а избирателям остались приказы и запреты из 1990-х.

Тогда мы сказали, что вы должны выучить эстонский язык, должны получить гражданство, должны быть лояльными к государству и еще много чего должны. Мы подошли к 2020-м годам со знанием того, что человек интегрируется, когда у него есть внутреннее чувство, когда он ощущает причастность к этой стране, когда с ним считаются, когда он чувствует, что у него здесь своя роль, когда спрашивают его мнение.