Михаил Стальнухин и Айво Петерсон получили вдвоем примерно четверть всех голосов избирателей Ида-Вирумаа.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем объяснить успех протестных кандидатов Михаила Стальнухина и Айво Петерсона на выборах в Рийгикогу?
Эксперт по интеграции ИРЕНЕ КЯОСААР:
- Во время предвыборной кампании политические партии забыли все, что было сделано для интеграции за эти годы, а избирателям остались приказы и запреты из 1990-х.
Тогда мы сказали, что вы должны выучить эстонский язык, должны получить гражданство, должны быть лояльными к государству и еще много чего должны. Мы подошли к 2020-м годам со знанием того, что человек интегрируется, когда у него есть внутреннее чувство, когда он ощущает причастность к этой стране, когда с ним считаются, когда он чувствует, что у него здесь своя роль, когда спрашивают его мнение.
Сигналы, поступающие откуда-то с правительственного уровня, а также пора предвыборных программ, это опять же, что вы должны так думать, вы должны так чувствовать, а если вы так не считаете, то вы против государства. Я думаю, что это очень задело людей за душу, тогда и получается "как аукнется, так и откликнется". (ERR)