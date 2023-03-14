11 марта в полицию поступило сообщение о том, что перед увеселительным заведением в Нарве 33-летний мужчина ударил свою партнершу во время конфликта между ними.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве и Йыхви произошли драки в пабах
В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в увеселительном заведении на улице Раквере в Йыхви 34-летний мужчина ударил 25-летнего мужчину.
Мужчину, угрожавшего сожительнице, отправили за решетку
10 марта в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на Нарвском шоссе в Йыхви 56-летний мужчина ударил свою сожительницу и угрожал ей. Полиция задержала мужчину.
Разгневанная женщина врезала мужчине
10 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Креэнхольми в Нарве 51-летняя женщина ударила 60-летнего мужчину во время конфликта между ними. Полицейские задержали женщину.
В Силламяэ из грузовика украли топливо
Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшей в ночь на 11 марта кражи 350 литров топлива из припаркованного в Силламяэ грузовика.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.