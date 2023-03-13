На Таллиннской бирже неделя началась с крупнейшего за год падения

Как пишет издание “Postimees”, такое масштабное падение редко можно увидеть на внутреннем рынке. После разрушения американских банков волна массовых продаж распространилась и по другим частям мира, где ключевую роль играли банковские акции.

Индекс фондового рынка упал на 2,6 процента. В последний раз крупное падение было 7 марта 2022 года, когда фондовый рынок упал на 5,5 процента за день. До сегодняшнего дня на Таллиннской фондовой бирже не было ни одного дня падения даже на два процента.

В основном списке Таллиннской фондовой биржи в понедельник все акции были в красной зоне, за исключением акции «Балтики», которая к вечеру перешла от падения к нулевому изменению.

В основном списке акции Ekspress Group подешевели на 5,5%, LHV на 3,9%, Coop Pank на 3,8%, Tallink на 3,2% и Nordecon на 3%.