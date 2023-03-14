СТАТИСТИКА ⟩ Внешняя торговля вышла в плюс

По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, экспорт услуг по-прежнему превышает импорт, что уравновешивает отрицательный внешнеторговый баланс товаров.

- При рассмотрении услуг по видам можно отметить, что услуг мы продаем больше, чем закупаем. В качестве примера можно привести телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, другие коммерческие услуги и транспортные услуги: они имеют наибольшую долю в нашей внешней торговле услугами, и мы экспортируем их больше, чем импортируем, - добавила Леппметс.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту услуг в четвертом квартале 2022 года была Финляндия, куда более всего предоставлялись туристические и транспортные услуги. Далее следуют Швеция, куда преимущественно продавали транспортные услуги, и Латвия — наибольшую долю проданных туда услуг составили другие коммерческие услуги.