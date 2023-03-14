ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКА ⟩ Половина жителей Эстонии финансово зависят от своих близких и от госпособий

По данным исследования, жители Эстонии пессимистично смотрят в будущее: более 40% людей вообще не уверены, что их сбережений хватит для поддержания желаемого качества жизни после выхода на пенсию. Только 20% считают свое финансовое положение безопасным, а целых 40% – небезопасным.

Индекс оценивается в диапазоне от 0 до 100 баллов, при этом показатель, превышающий 60 баллов свидетельствует о хорошем финансовом здоровье. Показатель 0-39 баллов означает уязвимое финансовое здоровье, 40-59 баллов – неустойчивое финансовое здоровье, 60-79 баллов – хорошее финансовое здоровье и 80-100 баллов – крепкое финансовое здоровье.

Индекс финансового здоровья жителей Эстонии составляет 50 баллов, что свидетельствует о неустойчивом финансовом здоровье. Основными причинами низкого показателя являются низкий уровень сбережений, отсутствие страховой защиты и неуверенность в преддверии выхода на пенсию. Только 29% жителей имеют финансовый резерв в размере не менее трехмесячного дохода семьи. Четверть населения финансово не готова к неожиданностям, так как люди не страхуют ни свои активы, ни свою жизнь. Каждый второй житель Эстонии чувствует себя финансово зависимым от близких и от государственных пособий.