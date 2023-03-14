ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Жители Северо-Востока поддерживают строительство атомной электростанции меньше всех

Принципиально против строительства атомной электростанции в Эстонии выступают 17% всех опрошенных, а восемь процентов не смогли высказать свое мнение.

Среди мужчин сторонников строительства АЭС несколько больше (85%), чем среди женщин (65%).

Возраст респондентов не оказал существенного влияния на их отношение к строительству АЭС. Однако более скептически к этой теме отнеслись жители северо-восточной Эстонии, где 66 процентов поддержали строительство атомной электростанции, а 22 процента были против.

Когда сторонников атомных электростанций спросили, почему они придерживаются такой точки зрения, 47 процентов сослались на энергетическую безопасность, а 46 процентов сослались на более низкие цены на электроэнергию.