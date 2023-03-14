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Айво Петерсону может грозить до шести лет тюрьмы

«Северное побережье»
Айво Петерсону может грозить до шести лет тюрьмы
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Прошлым летом Айво Петерсон организовал акцию в зале горсобрания Нарвы, где пытался протестовать против перемещения советского танка.
Прошлым летом Айво Петерсон организовал акцию в зале горсобрания Нарвы, где пытался протестовать против перемещения советского танка. Фото: Ilja Smirnov

Задержанного на два месяца по подозрению в государственном преступлении Айво Петерсона обвинили по той же статье Пенитенциарного кодекса, по которой осенью прошлого года был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы пророссийский политический активист Сергей Середенко.

Несколькими днями ранее Полиция безопасности задержала троих мужчин по подозрению в создании связей против эстонского государства, среди которых Петерсон - один из лидеров объединения “Koos/Vmeste”, набравший почти 4000 голосов на выборах в Рийгикогу. В прокуратуре подчеркнули, что речь идет о предварительном подозрении, которое может быть изменено или уточнено в ходе разбирательства.

Представитель Полиции безопасности Гаррис Пуусепп пояснил ERR, что трое задержанных подозреваются в совершении преступления против государства по части 1 статьи 235 Пенитенциарного кодекса, в которой говорится об установлении связей, направленных против государства.

- Создание связи с иностранным государством, его организацией или лицом, действующим от имени иностранного государства, признается преступлением по цели и характеру этой связи - в совершении тяжкого преступления против государства, в том числе государственной измены и, в случае иностранца, пособничества разведывательной деятельности или ненасильственной антиэстонской деятельности. Зарубежным государством в данном случае является Российская Федерация, - сказал Пуусепп.

По его словам, пока невозможно раскрыть подробности конкретного дела, то есть с кем и при каких обстоятельствах устанавливали и поддерживали связь подозреваемые в совершении преступления мужчины.

- В случае преступления против государства важна осведомленность. Это значит, что они либо понимали, либо, по крайней мере, должны были понимать, что находятся в контакте с представителями иностранного государства - России, российскими организациями и лицами, действующими в их интересах, - подчеркнул представитель Полиции безопасности. "В ходе таких связей руководство целями кремлевского режима и подчинение влиянию, исходящему из Кремля, может привести к серьезному преступлению против государства", - добавил представитель Полиции безопасности.

Пуусепп сказал, что не может сообщить, когда начались действия, вызвавшие подозрение. "Информация, собранная в результате последовательной работы Полиции безопасности, привела к возбуждению уголовных дел", - отметил он.

Представитель Капо подтвердил, что двое других задержанных - это Андрей Андронов и Дмитрий Роотси, которые уже фигурируют в деле в открытых источниках. По данным Rus.err.ee, Петерсон и Роотси являются гражданами Эстонии, а Андронов - гражданином России с постоянным видом на жительство в Эстонии. Имя Андронова ранее фигурировало в СМИ из-за деятельности «Ночного дозора» и в связи с тем, что он бил свою жену.

Пуусепп сказал, что установить конкретный срок для таких процедур сложно: "Важно всесторонне и объективно выявить возможные преступления, совершенные в рамках уголовного процесса. Как указывалось ранее, подозрение является предварительным, которое может меняться в зависимости от характера собранных доказательств. Мы завершим процедуру как можно быстрее и настолько тщательно, насколько это необходимо для выяснения обстоятельств преступления".

Пункт 1 статьи 235 Пенитенциарного кодекса касается создания отношений, направленных против государства, и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По той же статье был признан виновным другой пророссийский активист Сергей Середенко. 22 сентября прошлого года Харьюский уездный суд приговорил его к сроку, близкому к максимальному, - пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, Середенко сознательно создавал и поддерживал отношения против Эстонской Республики в период с 15 ноября 2009 года по 3 марта 2021 года с семью лицами, действовавшими в интересах и от имени органов государственной власти Российской Федерации. Середенко передавал им информацию, совместно с ними готовил и публиковал статьи, участвовал в организованных ими мероприятиях и в деятельности организаций, направленных на осуществление деятельности российского влияния в целях внешней политики и безопасности России, с целью раскола эстонского общества, дискредитации Эстонскую Республику и ее институтов, а также подрыва конституционного строя, независимости, территориальной целостности и безопасности Эстонии.

В сентябре ERR писало, что, по словам гендиректора Полиции обороны Арнольда Синисалу, Середенко является примером того, как человек готовит нужные Кремлю тезисы, на которые впоследствии ссылаются Кремль и МИД России, и на которых основывается логика, что контекст должен быть создан через полезных агентов, чтобы оправдать вмешательство в случае необходимости. "Спрашиваю и сам себе отвечаю - это из такой серии", - прокомментировал Синисалу в апреле прошлого года.

На прошлой неделе Верховный суд решил рассмотреть аппеляцию адвоката Середенко. Середенко был признан виновным двумя нижестоящими судами.

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