Айво Петерсону может грозить до шести лет тюрьмы

Пуусепп сказал, что не может сообщить, когда начались действия, вызвавшие подозрение. "Информация, собранная в результате последовательной работы Полиции безопасности, привела к возбуждению уголовных дел", - отметил он.

Представитель Капо подтвердил, что двое других задержанных - это Андрей Андронов и Дмитрий Роотси, которые уже фигурируют в деле в открытых источниках. По данным Rus.err.ee, Петерсон и Роотси являются гражданами Эстонии, а Андронов - гражданином России с постоянным видом на жительство в Эстонии. Имя Андронова ранее фигурировало в СМИ из-за деятельности «Ночного дозора» и в связи с тем, что он бил свою жену.

Пуусепп сказал, что установить конкретный срок для таких процедур сложно: "Важно всесторонне и объективно выявить возможные преступления, совершенные в рамках уголовного процесса. Как указывалось ранее, подозрение является предварительным, которое может меняться в зависимости от характера собранных доказательств. Мы завершим процедуру как можно быстрее и настолько тщательно, насколько это необходимо для выяснения обстоятельств преступления".

Пункт 1 статьи 235 Пенитенциарного кодекса касается создания отношений, направленных против государства, и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По той же статье был признан виновным другой пророссийский активист Сергей Середенко. 22 сентября прошлого года Харьюский уездный суд приговорил его к сроку, близкому к максимальному, - пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, Середенко сознательно создавал и поддерживал отношения против Эстонской Республики в период с 15 ноября 2009 года по 3 марта 2021 года с семью лицами, действовавшими в интересах и от имени органов государственной власти Российской Федерации. Середенко передавал им информацию, совместно с ними готовил и публиковал статьи, участвовал в организованных ими мероприятиях и в деятельности организаций, направленных на осуществление деятельности российского влияния в целях внешней политики и безопасности России, с целью раскола эстонского общества, дискредитации Эстонскую Республику и ее институтов, а также подрыва конституционного строя, независимости, территориальной целостности и безопасности Эстонии.

В сентябре ERR писало, что, по словам гендиректора Полиции обороны Арнольда Синисалу, Середенко является примером того, как человек готовит нужные Кремлю тезисы, на которые впоследствии ссылаются Кремль и МИД России, и на которых основывается логика, что контекст должен быть создан через полезных агентов, чтобы оправдать вмешательство в случае необходимости. "Спрашиваю и сам себе отвечаю - это из такой серии", - прокомментировал Синисалу в апреле прошлого года.