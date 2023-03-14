Южнокорейский футболист Ким До Хён подписал контракт с нарвским клубом.
СПОРТ ⟩ Южнокорейский полузащитник пополнил ряды нарвского "Транса"
Южнокорейский полузащитник пополнил ряды нарвского "Транса"
В "Трансе" 28-летний центральный полузащитник Ким До Хён будет выступать под номером 90, передает ERR со ссылкой на официальный сайт нарвского клуба.
У себя на родине Ким До Хён выступал за "Коян Ситизен". С 2016 года играл в Европе - в сербском клубе "Бежания", в хорватском "Дуго Село", в словенских "Крка", "Домжале", "Алюминий", "Триглав".
"Я с недавних пор женат на словенской девушке, так что планирую оставаться в Европе и продолжать свою карьеру здесь", - рассказал Ким До Хён. В апреле его жена должна приехать в Нарву.
"Почему я взял номер 90? Ммм, не знаю. Обычно я склонялся к номеру 22, но моя жена сказала, что 90-й выглядит клёво и принесет мне удачу. Так что почему нет?" - добавил полузащитник.