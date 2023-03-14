СТАТИСТИКА ⟩ В 2022 году зарплаты в Ида-Вирумаа выросли выше среднего по Эстонии

Как пишет ERR со ссылкой на Департамент статистики, средняя брутто-зарплата в Эстонии составила в 2022 году 1685 евро в месяц. Зарплату выше среднего и близкую к ней получали только жители Таллинна (1881 евро), Харьюского уезда без учета столицы (1653 евро) и Тартуского уезда (1690 евро).

В остальных 13 уездах зарплата была ниже среднего по Эстонии.

Из них выше 1400 евро зарплата была только в Пярнумаа (1410) и Вильяндимаа (1418).

В диапазоне от почти 1300 до 1400 евро средняя зарплата была в Ида-Вирумаа (1387), Йыгевамаа (1295 евро), Ярвамаа (1367 евро), Ляэнемаа (1329 евро), Ляэне-Вирумаа (1395 евро), Пылвамаа (1374 евро), Рапламаа (1376 евро), Сааремаа (1322 евро) и Вырумаа (1295 евро).

Менее 1200 евро средняя зарплата была только на Хийумаа (1114 евро) и в Валгамаа (1185 евро).

В годовом сравнении наиболее заметно - на 15,4% - средняя зарплата выросла в Ида-Вируском уезде. В Хийуском и Валгаском уездах зарплата снизилась - на 6,7% и 1,6% соответственно. По Эстонии в среднем брутто-зарплата выросла за год на 8,9%.