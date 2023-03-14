В новой коалиции обсудили тему Северо-Востока

Как пишет издание "Postimees", генерал-майор запаса Меэлис Киили, вошедший в состав Рийгикогу как кандидат Партии реформ от Ида-Вирумаа, заявил перед выборами, что в новом правительстве должен быть создан министерский портфель для Ида-Вирумаа. И хотя именно об этом пока в коалиции единства нет, все же партии договорились, что в Ида-Вирумаа будет создано место представителя правительства.

Целью представителя будет улучшение сотрудничества с местными самоуправлениями и центральным правительством, а также усиление роли государства в Ида-Вирумаа.

"В рамках компетенции представителя будет также создан национальный инвестиционный фонд Ида-Вирумаа, целью которого будет поддержка в том числе среды обитания, культурного пространства. Доход инвестиционного фонда может быть получен, в том числе, за счет платы за загрязнение окружающей среды. Участники переговоров пришли к выводу, что в Ида-Вирумаа может вернуться больше денег от платы за загрязнение окружающей среды. Этот анализ будет продолжен", - написала в сети Facebook министр культуры и представитель партии соцдемов Пирет Хартман.

По словам Хартман, было решено улучшить процесс доведения государственной информации до местных жителей. Обсудили в коалиции и то, как улучшить реализацию мер поддержки Kredex для починки жилищного фонда в Ида-Вирумаа.