На коалиционных переговорах Партия реформ, Социал-демократы и Эстония 200 договорились о том, что в Ида-Вирумаа будет создан пост представителя правительства.
В новой коалиции обсудили тему Северо-Востока
Как пишет издание "Postimees", генерал-майор запаса Меэлис Киили, вошедший в состав Рийгикогу как кандидат Партии реформ от Ида-Вирумаа, заявил перед выборами, что в новом правительстве должен быть создан министерский портфель для Ида-Вирумаа. И хотя именно об этом пока в коалиции единства нет, все же партии договорились, что в Ида-Вирумаа будет создано место представителя правительства.
Целью представителя будет улучшение сотрудничества с местными самоуправлениями и центральным правительством, а также усиление роли государства в Ида-Вирумаа.
"В рамках компетенции представителя будет также создан национальный инвестиционный фонд Ида-Вирумаа, целью которого будет поддержка в том числе среды обитания, культурного пространства. Доход инвестиционного фонда может быть получен, в том числе, за счет платы за загрязнение окружающей среды. Участники переговоров пришли к выводу, что в Ида-Вирумаа может вернуться больше денег от платы за загрязнение окружающей среды. Этот анализ будет продолжен", - написала в сети Facebook министр культуры и представитель партии соцдемов Пирет Хартман.
По словам Хартман, было решено улучшить процесс доведения государственной информации до местных жителей. Обсудили в коалиции и то, как улучшить реализацию мер поддержки Kredex для починки жилищного фонда в Ида-Вирумаа.
- Также пришли к мнению, что мы должны сделать все, чтобы меры Фонда справедливого перехода были реализованы как можно скорее. Обсудили и тему больниц в Ида-Вирумаа, но об этом продолжим говорить в рамках вопросов, связанных со здравоохранением, - добавила Хартман.