Городская управа Нарвы не намерена демонтировать монумент, установленный возле бывшего дома культуры имени Герасимова.
Власти Нарвы не будут демонтировать установленный у бывшего ДК им. Герасимова монумент
Посвященный погибшим в годы Второй мировой войны жителям принаровских деревень монумент был установлен в парке 1993 году за счет пожертвований жителей Нарвы, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Монумент попал в "чёрный список" рабочей группы по советским памятникам и оказался под угрозой сноса.
По словам мэра Нарвы Катри Райк, Государственная канцелярия предоставила городу право решить судьбу этого памятника.
"Госканцелярия сегодня ответила большим письмом. Но если говорить коротко, то дальнейшее решение должен принять город Нарва. У горуправы нет никакого желания и намерений сейчас с этим памятником что-то делать. Он там сейчас стоит, там и будет стоять. Что будет дальше? Зависит от работы будущей коалиции в Эстонии. Это будет видно. Еще раз, у города нет никаких планов и желания трогать этот памятник", - сказала мэр Нарвы.