Власти Нарвы не будут демонтировать установленный у бывшего ДК им. Герасимова монумент

"Госканцелярия сегодня ответила большим письмом. Но если говорить коротко, то дальнейшее решение должен принять город Нарва. У горуправы нет никакого желания и намерений сейчас с этим памятником что-то делать. Он там сейчас стоит, там и будет стоять. Что будет дальше? Зависит от работы будущей коалиции в Эстонии. Это будет видно. Еще раз, у города нет никаких планов и желания трогать этот памятник", - сказала мэр Нарвы.