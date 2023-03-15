Избирательная комиссия не удовлетворила жалобы EKRE и ОЛПЭ

Всего в Республиканский избирком поступило 20 жалоб на проведение выборов. Одна из них была удовлетворена, где истец жаловался, что ему не позволили подать жалобу в устной форме, а потребовали оформить её письменно. Все остальные заявления остались либо не удовлетворены, либо вообще не рассматривались, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"ОЛПЭ хотела, чтобы результаты выборов признали недействительными, потому что, по их данным, они получили больше голосов, чем было отображено в итоговом результате. У них было много подтверждений от избирателей, которые заявляли, что голосовали за Объединённую левую партию, в том числе и из-за границы. По их мнению, они получили меньше голосов, чем должны были", - рассказал председатель Республиканской избирательной комиссии Оливер Каск.

EKRE подала сразу две жалобы на итоги электронного голосования. Первую, поданную председателем партии Мартином Хельме, рассмотрели, но не удовлетворили. Вторая жалоб, поступившая от имени партии на результаты электронного голосования, осталась нерассмотренной.

Республиканская избирательная комиссия не обнаружила нарушения прав Мартина Хельме

"Что касается другой жалобы, то мы заметили, что она была подана уже в пятницу 10 марта, когда были собраны подписи трёх членов правления партии. Но, поскольку жалоба относительно подсчёта электронных голосов была подана более чем через 3 дня после выборов, то время подачи жалобы было просрочено", - пояснил Каск.

Консерваторы после этого решения намерены обратиться в Государственный суд, и даже если Фемида не встанет на их сторону, то они планируют идти дальше.

"Если Государственный суд не удовлетворит нашу жалобу, то после того как Госсуд рассмотрит все заявления на нарушения выборов, решение инстанции вернётся назад в избирательную комиссию, чтобы можно было объявить итоги выборов. В теории после этого мы снова сможем обратиться в суд. Скорее всего, когда будут оглашены итоги выборов, мы снова обратимся в суд", - сказал Мартин Хельме.