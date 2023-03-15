Прибывшие в Эстонию украинские беженцы не желают переезжать в Финляндию

Финляндия в рамках соглашения между двумя странами готова была принимать в неделю по 100 украинских беженцев из Эстонии. Но за весь февраль и половину марта от нас к северному соседу согласились переехать всего три семьи: трое женщин, шестеро детей и одна кошка, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Финская система такова, что приехавших приписывают к центру размещения на 12 месяцев. Конечно, они могут куда-то переехать, но все услуги им оказываются в этом центре. Если сравнить с Эстонией, то у нас государство старается дать людям возможность как можно скорее начать жить самостоятельно. Когда мы знакомим прибывающих людей с возможностью поехать в Финляндию, они часто говорят: знаете, мы приехали в Эстонию, потому что тут есть близкие друзья, знакомые. В последнее время мы часто слышим, что у людей уже есть в Эстонии место работы", - рассказала представитель Департамента социального страхования Финляндии Лийз Палоотс.

Финляндия согласилась принимать приехавших в Эстонию беженцев в декабре, тогда говорили о том, что бомбежки зимой вынудят многих украинцев покинуть родину. Но новый поток в Европу так и не хлынул. Впрочем, соглашение между Таллинном и Хельсинки не ограничено определенными сроками и будет действовать дальше.