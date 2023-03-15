Финляндия этой зимой согласилась принимать приезжающих в Эстонию украинских военных беженцев, но желающих почти не оказалось. Большинство либо пересекают Эстонию транзитом, либо желают остаться здесь.
Прибывшие в Эстонию украинские беженцы не желают переезжать в Финляндию
Финляндия в рамках соглашения между двумя странами готова была принимать в неделю по 100 украинских беженцев из Эстонии. Но за весь февраль и половину марта от нас к северному соседу согласились переехать всего три семьи: трое женщин, шестеро детей и одна кошка, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Финская система такова, что приехавших приписывают к центру размещения на 12 месяцев. Конечно, они могут куда-то переехать, но все услуги им оказываются в этом центре. Если сравнить с Эстонией, то у нас государство старается дать людям возможность как можно скорее начать жить самостоятельно. Когда мы знакомим прибывающих людей с возможностью поехать в Финляндию, они часто говорят: знаете, мы приехали в Эстонию, потому что тут есть близкие друзья, знакомые. В последнее время мы часто слышим, что у людей уже есть в Эстонии место работы", - рассказала представитель Департамента социального страхования Финляндии Лийз Палоотс.
Финляндия согласилась принимать приехавших в Эстонию беженцев в декабре, тогда говорили о том, что бомбежки зимой вынудят многих украинцев покинуть родину. Но новый поток в Европу так и не хлынул. Впрочем, соглашение между Таллинном и Хельсинки не ограничено определенными сроками и будет действовать дальше.
"Сценарий, которого опасались больше всего, не реализовался. Уже долгое время сохраняется уровень - примерно 300 беженцев в неделю, но многие из них не остаются в Эстонии. Многое зависит и от ситуации в Украине", - пояснил вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Комусаар.
Большинство новых украинских беженцев уже много месяцев приезжают в Эстонию с оккупированных территорий через Россию. Примерно половина планирует хотя бы на какое-то время остаться здесь. Но приезжают сюда и те, кто с начала войны успел пожить в других европейских странах: в Эстонию едут украинцы из Испании, Швеции, Норвегии и других стран.
"Из других стран сюда приезжает довольно много людей, потому что здесь проще устроиться в школу, немного проще с языком. Эстонское государство приложило много усилий для того, чтобы сделать их жизнь удобной. Они пробыли там три четверти года и теперь приходят к выводу, что в Эстонии больше возможностей работать. Языковой аспект и наличие общины здесь имеют большое значение", - отметила представитель Департамента полиции и погранохраны Кристина Райдла-Пухм.
Чуть более, чем за год статус международной защиты в Эстонии получили около 40 000 беженцев. Не многим более 4000 человек впоследствии отказались от него, возвращаясь домой или уезжая в другие страны.