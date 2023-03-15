Нарвские газеты продолжают публиковать телепрограмму запрещенных российских каналов

Как пишет RusDelfi, одна из двух нарвских газет, публикующих программу передач, в том числе каналов российского ТВ, - газета "Город". Редактор издания Наталья Фишер на вопрос корреспондента RusDelfi о том, почему они до сих пор публикуют программу передач российских каналов, запрещенных к вещанию на территории Эстонии, ответила так: "Закона или постановления о запрете печати телевизионной программы нет. Почти все русскоязычные издания публикуют данную информацию".

На уточняющий вопрос о том, считают ли они публикацию этичной, учитывая запрет на вещание и российскую пропаганду в условиях войны с Украиной, Наталья Фишер предпочла не отвечать.

"Все издания", которые имеют в виду Наталья Фишер - это всего лишь еще одно издание - "Нарвская газета". Потому что "Северное побережье" и "Нарвский рабочий" - две оставшиеся коммерческие русскоязычные бумажные газеты Северо-Востока, - программу передач не публикуют.

Главный редактор "Нарвской газеты" Татьяна Завьялова рассказала RusDelfi, что в их издании есть приложение с телевизионной программой: там публикуются эстонские и несколько российских каналов, информацию для которой они получают на платной основе от украинских партнеров.