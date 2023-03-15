Две газеты Ида-Вирумаа продолжают публиковать на своих страницах программу передач российских каналов, запрещенных к вещанию. Обе редакции находятся в Нарве, и в этом есть логика: именно в пограничной городе запрет вещания российских каналов, по сути, не достиг цели: здесь "поймать" эти каналы на обычную комнатную антенну не составляет труда, поскольку территориально многие дома Нарвы находятся в непосредственной близости к приграничному Ивангороду.
Нарвские газеты продолжают публиковать телепрограмму запрещенных российских каналов
Как пишет RusDelfi, одна из двух нарвских газет, публикующих программу передач, в том числе каналов российского ТВ, - газета "Город". Редактор издания Наталья Фишер на вопрос корреспондента RusDelfi о том, почему они до сих пор публикуют программу передач российских каналов, запрещенных к вещанию на территории Эстонии, ответила так: "Закона или постановления о запрете печати телевизионной программы нет. Почти все русскоязычные издания публикуют данную информацию".
На уточняющий вопрос о том, считают ли они публикацию этичной, учитывая запрет на вещание и российскую пропаганду в условиях войны с Украиной, Наталья Фишер предпочла не отвечать.
"Все издания", которые имеют в виду Наталья Фишер - это всего лишь еще одно издание - "Нарвская газета". Потому что "Северное побережье" и "Нарвский рабочий" - две оставшиеся коммерческие русскоязычные бумажные газеты Северо-Востока, - программу передач не публикуют.
Главный редактор "Нарвской газеты" Татьяна Завьялова рассказала RusDelfi, что в их издании есть приложение с телевизионной программой: там публикуются эстонские и несколько российских каналов, информацию для которой они получают на платной основе от украинских партнеров.
- После объявления запрета на трансляцию ряда российских каналов наша программа с 32 каналов ужалась до 25 - разумеется, за счет российского вещания. При этом несколько каналов было заменено; выбор был сделан в пользу развлекательно-познавательной тематики. Стоит отметить, что особо востребованы нарвитянами сериалы, которые они могут смотреть на родном языке. Убрать из ТВ-программы все российские каналы мы пробовали, после чего получили большое количество отказов от подписки. Претензии основывались на том, что на момент оформления подписки российские каналы в нашей ТВ-программе были. При этом замена каналов внутри программы возмущения у подписчиков не вызывала, - рассказала Татьяна Завьялова.
По словам главного редактора "Нарвской газеты", читатели также были не согласны с тем, что редакция продемонстрировала готовность кардинально изменить свое телевизионное приложение, уменьшить его в объеме, хотя печатание расписания телевизионных передач, в том числе и российских, законодательство Эстонии не запрещает.
- На основании этой конкретной ситуации подписчики обвиняли нас в навязывании им редакционных решений, идущих вразрез с принципами демократии. Заявляли, что сами способны отличить пропаганду от объективной информации. Что хотят получать информацию из разных источников, чтобы выработать затем собственное мнение. Кстати, в этих бурных обсуждениях упоминался своеобразный тренд - некоторые наши горожане перестали смотреть телевидение и слушать радио, потому что у них вызывает отторжение однобокое и тенденциозное информирование, - прокомментировала Татьяна Завьялова, подчеркнув, что поскольку "Нарвская газета" - это частное издание, существующее исключительно на собственные средства, редакция не имеет возможности принимать решения, обрекающие газету на финансовый провал.
- Если государство сочтет, что редакция должна отказаться от телевизионной программы по политическим соображениям, то, вероятно, будет правильным, если оно подумает о компенсации для нашей или любой другой издательской фирмы тех убытков, которые она неизбежно в этом случае понесет. Рада также возвращению в нашу жизнь такого понятия, как "этичность". Через призму этичности, надеюсь, будет рассматриваться и ситуация, когда государство выделяет весьма существенные суммы для информирования русскоязычных жителей крупным эстонским медиакомпаниям. А те небольшие издания, которые напрямую работают с этой категорией читателей, получается, через систему налогообложения помогают своим успешным коллегам-конкурентам работать еще успешнее, - подытожила главный редактор "Нарвской газеты".