В солнечные дни цена на электроэнергию может стать отрицательной

В солнечные дни этого лета можно ожидать очень низких цен на электроэнергию, поскольку в энергосистему Эстонии уже включено достаточное количество солнечной энергии - передает ERR слова главы корпоративного банкинга Luminor Индрека Юлге

- Нельзя сказать, что летом все время электроэнергия будет очень дешевой или её цена будет близка к нулю. Но я прогнозирую, что в солнечные дни, когда будут выходные, мы увидим очень низкие цены, - сказал Юлге в передаче Vikerhommik. "Мы и раньше видели нулевые и отрицательные цены, и я предсказываю, что этим летом также будут дни или часы, когда цена будет нулевая", — добавил он.

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Глава Elektrilevi Михкель Хярм сказал ERR, что этим летом вполне возможны нулевые или отрицательные цены, и поэтому мелким производителям, продающим электроэнергию в сеть, следует подумать о приобретении сохраняющих энергию устройств: "Также мы видим, что в какой-то момент снова возникнет такая ситуация, когда цена электроэнергии, продаваемой в сеть, будет нулевой или отрицательной. Чтобы избежать подобных ситуаций, мы бы советовали микро- и мелким производителям уже сегодня подумать о накопителях".

- На рынке появляется все больше видов таких устройств, а значит, и цены на них становятся все более доступными. Микропроизводители могут хранить солнечную энергию или недорогую энергию сети и использовать ее тогда, когда цена на электроэнергию высока или когда солнечной энергии недостаточно, - сказал он.