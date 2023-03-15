Члены городской управы Кохтла-Ярве во главе с мэром Вирве Линдер обратились к местному горсобранию с призывом провести внеочередное заседание для срочного принятия бюджета города на 2023 год.
Для принятия бюджета на 2023 год горсобрание Кохтла-Ярве проведет внеочередное заседание
Для принятия бюджета на 2023 год горсобрание Кохтла-Ярве проведет внеочередное заседание
Об этом говорится в письме, которое они отправили на имя председателя городского собрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца.
В среду Эдуард Одинец сказал rus.err.ee, что внеочередное заседание депутатского корпуса пройдет 22 марта.
Бюджет города необходимо принять до 31 марта.
Ключевые слова