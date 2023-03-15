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Для принятия бюджета на 2023 год горсобрание Кохтла-Ярве проведет внеочередное заседание

«Северное побережье»
Для принятия бюджета на 2023 год горсобрание Кохтла-Ярве проведет внеочередное заседание
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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Члены городской управы Кохтла-Ярве во главе с мэром Вирве Линдер обратились к местному горсобранию с призывом провести внеочередное заседание для срочного принятия бюджета города на 2023 год.

Об этом говорится в письме, которое они отправили на имя председателя городского собрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца.

В среду Эдуард Одинец сказал rus.err.ee, что внеочередное заседание депутатского корпуса пройдет 22 марта.

Бюджет города необходимо принять до 31 марта.

Ключевые слова
Кохтла-Ярве
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