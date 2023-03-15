В Эстонии свыше 18 000 жителей считают своими родными языками эстонский и русский

По оценке Департамента статистики, доля носителей эстонского языка не увеличилась, но количество родных языков, на которых говорят в Эстонии, значительно возросло с 2000 года - пишет ERR.

Самыми распространенными языками в мире являются английский, китайский, хинди, испанский и французский. Согласно данным переписи населения, которая проходила в конце 2021 - начале 2022 года, в Эстонии английский язык является родным для 3 879 человек, китайский - для 419, хинди - для 630, испанский - для 1 378 и французский - для 1 424 человек.

Общее число людей с двумя родными языками в Эстонии составило 30 710 человек, или около 2% населения.