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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Драки в магазинах Нарвы и Силламяэ

Северное побережье
Драки в магазинах Нарвы и Силламяэ
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

13 марта в полицию сообщили, что в Нарве в магазине на улице Фама 28-летний мужчина пытался украсть товар, однако охранники его задержали.

После этого между охранниками и мужчиной разгорелся конфликт, в результате которого охранники пострадали. Полицейские задержали мужчину.

В тот же день в полицию поступило сообщение, что в Силламяэ в магазине на улице Кеск двое неизвестных мужчин ударили 59-летнюю женщину.

Две нарвитянки стали жертвами мошенников

В полицию обратилась пожилая нарвитянка и рассказала, что 13 марта ей позвонил представившийся полицейским мошенник и сообщил о подозрительных сделках с ее счетом. Для устранения проблемы он попросил женщину инсталлировать программу AnyDesk и войти в интернет-банк. После чего мошеннику удалось перевести со счета пострадавшей на неизвестный счет в общем более 6000 евро.

В полицию обратилась еще одна жительница Нарвы, которой тоже позвонили якобы полицейские и сообщили о подозрительных сделках с ее счетом. Для устранения проблемы женщину попросили войти в интернет-банк, что женщина и сделала, лишившись в результате этого 905 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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