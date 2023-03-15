СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Драки в магазинах Нарвы и Силламяэ

После этого между охранниками и мужчиной разгорелся конфликт, в результате которого охранники пострадали. Полицейские задержали мужчину.

В тот же день в полицию поступило сообщение, что в Силламяэ в магазине на улице Кеск двое неизвестных мужчин ударили 59-летнюю женщину.

Две нарвитянки стали жертвами мошенников

В полицию обратилась пожилая нарвитянка и рассказала, что 13 марта ей позвонил представившийся полицейским мошенник и сообщил о подозрительных сделках с ее счетом. Для устранения проблемы он попросил женщину инсталлировать программу AnyDesk и войти в интернет-банк. После чего мошеннику удалось перевести со счета пострадавшей на неизвестный счет в общем более 6000 евро.

В полицию обратилась еще одна жительница Нарвы, которой тоже позвонили якобы полицейские и сообщили о подозрительных сделках с ее счетом. Для устранения проблемы женщину попросили войти в интернет-банк, что женщина и сделала, лишившись в результате этого 905 евро.