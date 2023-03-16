ОДИН ВОПРОС ⟩ Хватит ли выделенных государством денег на ремонт квартир для беженцев?

- Кохтла-Ярвеское горуправление просило о пособии на реновацию шести квартир, три из которых расположены в Ярвеской части города и три - в Ахтме (государство выделило пособие в размере 105320 евро. - Ред.). Мы внесли в картотеку городские муниципальные квартиры, которые могли бы подойти как сейчас для размещения украинских беженцев, так и в будущем, например, в качестве ведомственных квартир для работников образования.