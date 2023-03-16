Ида-вирумааские самоуправления получили от государства в общем более полумиллиона евро на приведение в порядок муниципальных квартир для украинских беженцев.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Хватит ли выделенных государством денег на ремонт квартир для беженцев?
Мэр Кохтла-Ярве ВИРВЕ ЛИНДЕР:
- Кохтла-Ярвеское горуправление просило о пособии на реновацию шести квартир, три из которых расположены в Ярвеской части города и три - в Ахтме (государство выделило пособие в размере 105320 евро. - Ред.). Мы внесли в картотеку городские муниципальные квартиры, которые могли бы подойти как сейчас для размещения украинских беженцев, так и в будущем, например, в качестве ведомственных квартир для работников образования.
На эти деньги нужно обновить электропроводку и водяные коммуникации, поменять окна, уложить половое покрытие, покрасить стены, установить новую сантехнику и кухонную мебель. Так как квартиры, о которых идет речь, перешли в собственность города в качестве наследуемого имущества и находятся в очень плохом состоянии, то на сумму пособия, составляющего максимум 400 евро на квадратный метр, справиться будет, наверное, сложно и, вероятно, городу тоже придется вложиться дополнительно.