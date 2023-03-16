Чт, 16.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Херта Раяс может стать самой молодой эстонской лыжницей, участвующей в этапе Кубка мира

Эрик Гамзеев
, журналист
Херта Раяс может стать самой молодой эстонской лыжницей, участвующей в этапе Кубка мира
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Херта Раяс, которая высоко держит флаг лыжного клуба Алутагузе, на следующей неделе может войти в историю эстонских лыжных гонок как самая юная эстонская лыжница, стартовавшая на этапе Кубка мира.
Херта Раяс, которая высоко держит флаг лыжного клуба Алутагузе, на следующей неделе может войти в историю эстонских лыжных гонок как самая юная эстонская лыжница, стартовавшая на этапе Кубка мира. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На следующей неделе 15-летняя Херта Раяс, проживающая в Иллука, может стать самой молодой эстонской лыжницей всех времен, принимавшей участие в этапе Кубка мира.

Эстонский союз лыжного спорта включил Раяс в состав сборной Эстонии, которая примет участие в спринтерском этапе Кубка мира в следующий вторник, 21 марта, на таллиннском Певческом поле.

Херте Раяс, представляющей лыжный клуб Алутагузе, в день старта будет 15 лет, девять месяцев и один день. В том же соревновании примет участие также Герда Кивил, которой в феврале исполнилось 16 лет.

Ключевые слова
Спорт
Наверх