На следующей неделе 15-летняя Херта Раяс, проживающая в Иллука, может стать самой молодой эстонской лыжницей всех времен, принимавшей участие в этапе Кубка мира.
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Херта Раяс может стать самой молодой эстонской лыжницей, участвующей в этапе Кубка мира
Херта Раяс может стать самой молодой эстонской лыжницей, участвующей в этапе Кубка мира
Эстонский союз лыжного спорта включил Раяс в состав сборной Эстонии, которая примет участие в спринтерском этапе Кубка мира в следующий вторник, 21 марта, на таллиннском Певческом поле.
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