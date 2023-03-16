Херта Раяс может стать самой молодой эстонской лыжницей, участвующей в этапе Кубка мира

Эстонский союз лыжного спорта включил Раяс в состав сборной Эстонии, которая примет участие в спринтерском этапе Кубка мира в следующий вторник, 21 марта, на таллиннском Певческом поле.

Херте Раяс, представляющей лыжный клуб Алутагузе, в день старта будет 15 лет, девять месяцев и один день. В том же соревновании примет участие также Герда Кивил, которой в феврале исполнилось 16 лет.