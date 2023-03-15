Потребительских споров стало существенно больше

По случаю Международного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) обращает внимание на права и обязанности участников торговых отношений.

В связи с регулированием Обязательственно-правового закона и Закона о защите прав потребителей, вступивших в силу в прошлом году, были приняты три новые директивы Европейского Союза, что привело к нескольким важным изменениям: в потребительских договорах был увеличен срок предоставления продавцом доказательственных обязательств с полугода до одного года, был создан свод правил, касающихся прав потребителей при потреблении цифрового контента и цифровых услуг. Например, законом установлены требования, которым должен соответствовать цифровой контент или услуга, и если в цифровом контенте или услуге обнаружен недостаток, потребитель может потребовать приведения цифрового контента или услуги в соответствие с условиями договора.

Несколько недавних поправок к закону увеличили обязательства продавцов по предоставлению информации потребителям с целью предоставления последним возможности принять взвешенное и осознанное решение о покупке. Например, сегодня на онлайн-площадках должно быть четко указано, продает ли товар и услугу юридическое или частное лицо и как это влияет на права потребителя. Более четкие требования также применяются к отображению цен со скидкой, публикации отзывов потребителей и тому, каким образом результаты поиска должны быть представлены потребителям в онлайн-среде.