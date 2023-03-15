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Потребительских споров стало существенно больше

«Северное побережье»
Потребительских споров стало существенно больше
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Фото: Mailiis Ollino

В комиссию по потребительским спорам в 2022 году было подано более 3500 заявлений, что на четверть больше, чем в предыдущие годы.

По случаю Международного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) обращает внимание на права и обязанности участников торговых отношений.

В связи с регулированием Обязательственно-правового закона и Закона о защите прав потребителей, вступивших в силу в прошлом году, были приняты три новые директивы Европейского Союза, что привело к нескольким важным изменениям: в потребительских договорах был увеличен срок предоставления продавцом доказательственных обязательств с полугода до одного года, был создан свод правил, касающихся прав потребителей при потреблении цифрового контента и цифровых услуг. Например, законом установлены требования, которым должен соответствовать цифровой контент или услуга, и если в цифровом контенте или услуге обнаружен недостаток, потребитель может потребовать приведения цифрового контента или услуги в соответствие с условиями договора.

Несколько недавних поправок к закону увеличили обязательства продавцов по предоставлению информации потребителям с целью предоставления последним возможности принять взвешенное и осознанное решение о покупке. Например, сегодня на онлайн-площадках должно быть четко указано, продает ли товар и услугу юридическое или частное лицо и как это влияет на права потребителя. Более четкие требования также применяются к отображению цен со скидкой, публикации отзывов потребителей и тому, каким образом результаты поиска должны быть представлены потребителям в онлайн-среде.

- Всегда приятно отметить, что потребители становятся все более осведомленными, и в обращениях они скорее уточняют свои права или предъявляют конкретную жалобу для защиты своих прав. Основные темы, с которыми к нам обращаются, связаны с авиаперелетами, которые резко восстановились после коронакризиса, а также с постоянно растущей долей онлайн-покупок в повседневных транзакциях, но и по вопросам, связанным с покупкой подержанных автомобилей. Кроме того, многие споры связаны с услугами, такими как различные строительные и ремонтные услуги. Потребление все больше и больше переходит в цифровой мир, и права потребителей также должны идти в ногу с развитием событий. В последнее время в правила потребительских договоров внесено много изменений, и ведется непрерывная работа по их постоянной модернизации, - прокомментировала руководитель отдела потребительского и бизнес-консультирования TTJA Кристина Таммару.

В 2022 году в TTJA за помощью обратились более 20 000 потребителей, которые хотели узнать о своих правах или у которых возник спор с продавцом. В комиссию по потребительским спорам было подано более 3500 заявлений, что на четверть больше, чем в предыдущие годы.

TTJA призывает всегда обращаться в департамент в случае возникновения вопросов, касающихся прав потребителей. В случае конкретной жалобы на продавца сперва следует обратиться к нему в письменной форме с жалобой, описывающей соответствующее требование, на которую продавец обязан ответить в течение 15 дней. Если продавец не отвечает или потребитель не согласен с полученным ответом, для разрешения спора можно подать заявление в Комиссию по потребительским спорам. Наиболее быстрым и простым способом подать заявление – является прохождение электронной идентификации через онлайн-среду самообслуживания (https://ttja.ee opens in a new tab, где также есть соответствующий бланк заявления, который вы можете заполнить и добавить свои документы). К жалобе должны быть приложены все соответствующие документы - копия счета, копия документа, подтверждающего оплату (если оплата производилась через банк, то платежное поручение в формате PDF), копии билетов, копия жалобы, отправленной продавцу, и копия ответа (переписки) продавца. Подача заявления бесплатная, рабочим языком комиссии является эстонский. Заявление обычно рассматривается в течение трех месяцев.

Комиссия по потребительским спорам правомочна рассматривать только те споры, стороной в которой является продавец, зарегистрированный в Эстонии или имеющий филиал в Эстонии. В случае зарубежных споров, т. е. жалоб, касающихся продавца, находящегося в другом государстве-члене Европейского Союза, потребитель все равно может обратиться в TTJA, поскольку в состав департамента входит специальное подразделение для разрешения зарубежных споров - Консультационный центр потребителей ЕС (www.ecc.ee opens in a new tab).

Празднование Всемирного дня прав потребителей берет свое начало с 15 марта 1962 года, когда президент США Дж. Ф. Кеннеди публично сформулировал основные права потребителей, заложив основу законодательства о защите прав потребителей. Основные права эстонских потребителей перечислены в Законе о защите прав потребителей.

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Эстония
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