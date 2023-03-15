Эрик Гамзеев: Что делать с Ида-Вирумаа?

Но это была бы неточная оценка. Большая разница в жизненном уровне и жизненной среде на двух берегах реки Нарвы - пока самая большая победа, которая ни в коем случае не заставит даже живущих в Эстонии телевизионных путинских фанатов поменять свою нынешнюю жизнь на жизнь в России. Хотя очевидно, что желаемые изменения в отношении к ценностям эстонского государства происходят далеко не так быстро и масштабно, как можно было бы надеяться более 30 лет назад.

"В Ида-Вирумаа нужно сделать все то, что обещали перед выборами три партии, формирующие правящую коалицию". ЭРИК ГАМЗЕЕВ, главный редактор

То, почему так случилось, может стать темой докторских диссертаций нескольких социологов. Но в пестром коктейле причин переплетаются наивность, российская пропаганда, упадок экономики региона, коррумпированность местных политиков, советский менталитет части жителей, изменчивость инициатив центральной власти, включая, например, постоянное откладывание реформы образования, вялый интерес большинства политических партий и многое другое.

Однако стоит сосредоточить основное внимание на том, что нужно предпринять, чтобы через четыре года или даже после выборов в Рийгикогу в 2055 году не было повода обсуждать те же темы.

Самый простой и короткий ответ: в Ида-Вирумаа нужно сделать все то, что обещали перед выборами три партии, формирующие правящую коалицию.