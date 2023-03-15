Что делать с Ида-Вирумаа? Это один из самых частых вопросов после недавних выборов в Рийгикогу, на которых Михаил Стальнухин и Айво Петерсон с симпатизирующими Кремлю взглядами были самым большим магнитом голосов избирателей Ида-Вирумаа.
Эрик Гамзеев: Что делать с Ида-Вирумаа?
Хотя Стальнухин пообещал завершить политическую карьеру, а Петерсон в настоящее время находится под стражей по подозрению в создании антиэстонских отношений, это не делает армию сторонников их взглядов несуществующей.
Показательно, что Стальнухин и Петерсон вдвоем получили в Ида-Вирумаа примерно столько же голосов, сколько все 24 кандидата от Партии реформ, "Eesti 200" и социал-демократов, которые сейчас заняты формированием правящей коалиции.
Главной темой этих выборов прямо или косвенно было отношение к кровавой бойне России в Украине. Отношение к этому - ключевой вопрос будущего Эстонии. Отданные в большом количестве голоса граждан Эстонии, проживающих в Ида-Вирумаа, за кандидатов, которые сознательно не осуждали Россию и не выступали за помощь Украине, оказались убедительным индикатором умонастроений.
Председатель победившей на выборах Партии реформ Кая Каллас заявила, что такой результат голосования в Ида-Вирумаа является проблемой для государства и ее нужно решать отдельно.
Отдельное рассмотрение Ида-Вирумаа стоит в Эстонии на повестке с момента принятия Народным фронтом резолюции 1988 года, за которой последовали правительственные комиссии по проблемам Ида-Вирумаа, специальные представители, специальные программы и планы действий.
Если посмотреть на недавние результаты выборов, то в отчаянии может показаться, что все это было похоже на ношение воды решетом. В публичном пространстве бытуют мысли о том, что вся предыдущая интеграционная деятельность провалилась, что заботиться о Ида-Вирумаа бессмысленно: можно сколько угодно тратить там кучу государственных денег и возить тамошних русскоязычных на эстонские хутора в языковые лагеря или в театр "Estonia", они все равно в мыслях поддерживают Россию.
Но это была бы неточная оценка. Большая разница в жизненном уровне и жизненной среде на двух берегах реки Нарвы - пока самая большая победа, которая ни в коем случае не заставит даже живущих в Эстонии телевизионных путинских фанатов поменять свою нынешнюю жизнь на жизнь в России. Хотя очевидно, что желаемые изменения в отношении к ценностям эстонского государства происходят далеко не так быстро и масштабно, как можно было бы надеяться более 30 лет назад.
"В Ида-Вирумаа нужно сделать все то, что обещали перед выборами три партии, формирующие правящую коалицию".
ЭРИК ГАМЗЕЕВ, главный редактор
То, почему так случилось, может стать темой докторских диссертаций нескольких социологов. Но в пестром коктейле причин переплетаются наивность, российская пропаганда, упадок экономики региона, коррумпированность местных политиков, советский менталитет части жителей, изменчивость инициатив центральной власти, включая, например, постоянное откладывание реформы образования, вялый интерес большинства политических партий и многое другое.
Однако стоит сосредоточить основное внимание на том, что нужно предпринять, чтобы через четыре года или даже после выборов в Рийгикогу в 2055 году не было повода обсуждать те же темы.
Самый простой и короткий ответ: в Ида-Вирумаа нужно сделать все то, что обещали перед выборами три партии, формирующие правящую коалицию.
Реформу по переходу на эстоноязычное образование необходимо последовательно и качественно довести до конца. Предложение учителя Лаури здесь не работает: половинчатые меры приведут к провалу. Кроме того, необходимо укреплять местные колледжи эстонских высших учебных заведений. От школ зависит, какими будут умонастроения и желания молодежи Ида-Вирумаа в будущем и их способность сделать свой родной край лучше.
Чтобы они захотели сделать это в Ида-Вирумаа, нужно больше инвестировать в модернизацию местной жизненной среды. Деньги на это должны поступать за счет уплачиваемых местными предприятиями экологических платежей, львиная доля которых десятилетиями поступала в госказну, а на развитие местной жизни возвращалась лишь мизерная часть. В таком случае не воспринимались бы всерьез и речи о том, что остальным эстонским налогоплательщикам приходится стараться во имя повышения жизненного уровня в Ида-Вирумаа. До сих пор было, скорее, наоборот.
Из того же источника вместе с деньгами фонда справедливого перехода Европейского союза должно с минимальной бюрократией поощряться создание новых предприятий в Ида-Вирумаа. Будь то тонкая химия, информационные технологии, экономика замкнутого цикла, металлургия, биопродукты, киноиндустрия и многое другое. Но пока новая экономика еще не заработала на полную мощность, государство не должно искусственно вставлять палки в колеса функционирующей и конкурентоспособной существующей отрасли, большая часть которой связана со сланцем.
Если в Ида-Вирумаа предложить современные рабочие места с хорошей оплатой труда, это сохранит местную прогрессивную молодежь, а также привлечет образованных людей из других регионов Эстонии. В таком случае уже на следующих выборах в Рийгикогу состав ида-вируского электората может быть с точки зрения взглядов несколько иным по сравнению с нынешним. Пожалуй, не будет преувеличением предположить, что в случае позитивных перемен в местной жизни хотя бы малая часть нынешних избирателей Стальнухина и Петерсона изменит свой настрой.
Это дает надежду на то, что все три партии, формирующие правящий альянс, осознают необходимость перемен в Ида-Вирумаа. Из них "Eesti 200" также записала в свою программу конкретный план действий для Ида-Вирумаа. Депутат от Партии реформ говорит о министре по делам Ида-Вирумаа. Соцдемы - о направлении экологических платежей в Ида-Вирумаа и о вкладе в культурную жизнь.
Важным фактором является и то, что в более крупных городах Ида-Вирумаа в настоящее время у власти находятся люди, которые не ругают эстонское правительство, а рассчитывают на плодотворное сотрудничество. Хотя с учетом состава местных собраний сохранение ими власти сродни искусству канатоходцев.
Местных людей, которые хотят и действуют во имя лучшего Ида-Вирумаа, сейчас больше, чем когда-либо прежде. Это время нельзя упустить.