Гостя Дня родного языка в Йыхвиской центральной библиотеке Лаури Ыунапуу люди помоложе знают по "Metsatöll", а постарше - по передаче "Vikerraadio" "Huvitaja". Так что возрастной состав слушателей фолк-музыканта оказался непривычно пестрым.
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В День родного языка в Йыхви звучали старинные эстонские песни и сказания
В День родного языка в Йыхви звучали старинные эстонские песни и сказания
Для разогрева руководитель центральной библиотеки по развитию Тийа Линнард запустила на большом экране выступление группы этнорока "Metsatöll", исполнившей вместе с государственным академическим мужским хором песню "Oma laulu ei leia ma üles".