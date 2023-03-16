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В День родного языка в Йыхви звучали старинные эстонские песни и сказания

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В День родного языка в Йыхви звучали старинные эстонские песни и сказания
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"Сразу заведу волынку, тогда получится вжиться", - сделал фолк-музыкант Лаури Ыунапуу вступление перед авторским часом, собравшим полный зал.
"Сразу заведу волынку, тогда получится вжиться", - сделал фолк-музыкант Лаури Ыунапуу вступление перед авторским часом, собравшим полный зал. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Гостя Дня родного языка в Йыхвиской центральной библиотеке Лаури Ыунапуу люди помоложе знают по "Metsatöll", а постарше - по передаче "Vikerraadio" "Huvitaja". Так что возрастной состав слушателей фолк-музыканта оказался непривычно пестрым.

Для разогрева руководитель центральной библиотеки по развитию Тийа Линнард запустила на большом экране выступление группы этнорока "Metsatöll", исполнившей вместе с государственным академическим мужским хором песню "Oma laulu ei leia ma üles".

А в живом исполнении в читальном зале можно было послушать игру на волынке, каннеле и гармошке, а также вместе спеть рунические песни.

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