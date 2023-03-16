В День родного языка в Йыхви звучали старинные эстонские песни и сказания

Для разогрева руководитель центральной библиотеки по развитию Тийа Линнард запустила на большом экране выступление группы этнорока "Metsatöll", исполнившей вместе с государственным академическим мужским хором песню "Oma laulu ei leia ma üles".

А в живом исполнении в читальном зале можно было послушать игру на волынке, каннеле и гармошке, а также вместе спеть рунические песни.