Любителей театра вновь ждут насыщенные дни

В Йыхви приедут театральные труппы из школ по интересам, домов культуры и других учебных заведений.

- В последние годы из-за коронавируса участников было меньше, но теперь мы видим, что традиции возвращаются, - радуется главный координатор фестиваля Хели Вяхк. - Ждем более ста участников, 13 творческих коллективов. Запланировали два дня, но на самом деле они получились очень плотными, хватило бы и на три театральных дня.

Откроет фестиваль во вторник силламяэский театр "Другое небо" спектаклем "Считаю до пяти". Режиссер Владимир Вайкерт сказал, что они делали эту постановку много лет назад со взрослыми артистами, сейчас сыграют школьники. "Мне всегда нравился автор пьесы Михаил Бартенев, это очень музыкальная постановка, музыку к которой написал наш силламяэский автор Александр Моисеенко. Ребята работают с большим энтузиазмом, и надеюсь, заряд бодрости и энергии зрители тоже получат".

На фестивале зрителей ждет много премьер, например, кохтла-ярвеский "Театр ЯРГ" покажет новую работу "Шина еще не колесо", театр Йыхвиского центра культуры и интересов "Post Scriptum" представит отрывок из пьесы "Пигмалион", да и многие другие привезут "свеженькие" работы.

- Очень ждем зрителей, приглашения разослали по всем школам и клубам, хочется, чтобы возможность посмотреть на таланты своих детей найдут и родители, - надеются организаторы фестиваля.

Первый день спектакли будут показывать почти нон-стоп с 10.00 до 21.00, они будут проходить в большом и камерном зале параллельно.

В составе жюри профессиональные актеры и режиссеры - директор театра "Туулевески" Валентина Фурсова, актриса кукольного театра "Лепатрийну" Елена Вахер, из столицы приедут популярные актеры Екатерина Кордас и Роман Максимук. Их ждет серьезная работа - придется просмотреть все постановки продолжительностью от 15 до 55 минут.