Чт, 16.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Сберегательная библиотека будет собирать в Йыхви залежавшиеся в домах книги

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Сберегательная библиотека будет собирать в Йыхви залежавшиеся в домах книги
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
На проходившем позапрошлой осенью мероприятии "Вся Эстония читает!" Йыхвиская центральная библиотека недорого продавала ставшие ей ненужными книги. На следующей неделе со среды по субботу в библиотеке будут стоять специальные ящики, куда посетители смогут принести из дому лишние книги и бесплатно взять себе заинтересовавшие издания.
На проходившем позапрошлой осенью мероприятии "Вся Эстония читает!" Йыхвиская центральная библиотека недорого продавала ставшие ей ненужными книги. На следующей неделе со среды по субботу в библиотеке будут стоять специальные ящики, куда посетители смогут принести из дому лишние книги и бесплатно взять себе заинтересовавшие издания. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Йыхвиской центральной библиотеке со следующей среды, 22 марта, будут установлены ящики для сбора лишних книг, которым дадут новую жизнь.

Проводимая Национальной библиотекой акция по сбору книг для сберегательной библиотеки предоставляет всем желающим хорошую возможность отдать издания, находящиеся в хорошем состоянии, и в то же время выбрать заинтересовавшую книгу, чтобы книги сразу же пошли по новому кругу.

- Обычно люди очень активно участвуют в кампании, - подтвердила завотделом сберегательной библиотеки Кай Лугус.

- Наше правило такое, что книги должны быть в таком хорошем состоянии, чтобы мы могли предложить их другим. Цель кампании в том и состоит, чтобы найти по всей Эстонии пользователей для тех книг, которые уже прочитаны или не нужны. Ведь многие залежавшиеся в домах книги являются и в школах большим дефицитом. Таким образом мы и можем помочь прежде всего другим библиотекам.

Работники сберегательной библиотеки рады, если в ходе кампании удается собрать "Гамлета" Шекспира или "Пеппи Длинныйчулок" Линдгрен. "Это маленькие примеры того, чего ждут от нас, и стоят в очереди как школы, так и народные библиотеки", - отметила Кай Лугус.

Кампания продлится до субботы, 25 марта, когда с 12 до 15 часов со своей палаткой на месте будет также команда сберегательной библиотеки. Главный хранитель фондов Калью Таммару расскажет интересующимся о том, как правильно - с точки зрения обращения с отходами - поступить с такой книгой, которая в настолько плохом состоянии, что никто другой пользоваться ею не может.

- Мы всегда везем с собой издательские остатки, то есть переданные нам новые, неиспользовавшиеся книги, которые любезно предлагаем всем. Так что посетители, приносящие к нам книги, могут получить взамен что-то новое и интересное, - пообещала Кай Лугус.

Ключевые слова
Новости
Наверх