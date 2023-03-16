Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило конкурс госпоставки на посадку цветов и уход за ними в Ярвеской и Ахтмеской частях города в 2023 году. Победителем признано ТОО "N&V", предложившее выполнить работы за 37912,65 евро (без НДС). На летние цветы потратят денег на треть меньше прошлогоднего, весенних посадок не планируется.
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Город украсят цветами, но позже и меньше
Город украсят цветами, но позже и меньше
Специалист по связям с общественностью Кохтла-Ярвеского горуправления Надежда Пахка сообщила, что общая стоимость "цветочной" закупки была уменьшена на 35 процентов. Главная причина: из-за недостатка средств в городском бюджете приходится оптимизировать расходы.