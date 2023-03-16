Город украсят цветами, но позже и меньше

Прошлым летом цветы в вазонах на Кескаллеэ в Ярвеской части Кохтла-Ярве вызывали восхищение всех, кто здесь гулял.

Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило конкурс госпоставки на посадку цветов и уход за ними в Ярвеской и Ахтмеской частях города в 2023 году. Победителем признано ТОО "N&V", предложившее выполнить работы за 37912,65 евро (без НДС). На летние цветы потратят денег на треть меньше прошлогоднего, весенних посадок не планируется.