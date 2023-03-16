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Город украсят цветами, но позже и меньше

Ирина Кивисельг
, журналист
Город украсят цветами, но позже и меньше
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Прошлым летом цветы в вазонах на Кескаллеэ в Ярвеской части Кохтла-Ярве вызывали восхищение всех, кто здесь гулял.
Прошлым летом цветы в вазонах на Кескаллеэ в Ярвеской части Кохтла-Ярве вызывали восхищение всех, кто здесь гулял. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило конкурс госпоставки на посадку цветов и уход за ними в Ярвеской и Ахтмеской частях города в 2023 году. Победителем признано ТОО "N&V", предложившее выполнить работы за 37912,65 евро (без НДС). На летние цветы потратят денег на треть меньше прошлогоднего, весенних посадок не планируется.

Специалист по связям с общественностью Кохтла-Ярвеского горуправления Надежда Пахка сообщила, что общая стоимость "цветочной" закупки была уменьшена на 35 процентов. Главная причина: из-за недостатка средств в городском бюджете приходится оптимизировать расходы.

Основная экономия будет заключаться в том, что в каждую клумбу цветов высадят немного меньше обычного. Помимо этого предстоящей весной и летом не будут высаживать цветы около муниципальных учреждений.

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