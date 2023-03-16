Создающие правящий союз планируют в Ида-Вирумаа должность, аналогичную старейшине уезда

Представитель также будет управлять государственным инвестиционным фондом Ида-Вирумаа, целью которого будет поддержка среди прочего жизненной среды и культурного пространства.

Бывший старейшина Ляэнеского уезда Неэме Суур отметил в социальных сетях после этой новости, что в былые времена этих деятелей называли уездными старейшинами. "В каждом уезде был один. Но если Ида-Вирумаа получит своего обратно, это в любом случае позитивно", - сказал он.