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Создающие правящий союз планируют в Ида-Вирумаа должность, аналогичную старейшине уезда

Эрик Гамзеев
, журналист
Создающие правящий союз планируют в Ида-Вирумаа должность, аналогичную старейшине уезда
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Пять лет назад бывшие ида-вируские уездные старейшины Рейн Айдма, Рихо Брейвель, Лео Райдма и Айн Кивиорг возложили венок к зданию уездного управления, упраздненного государством. Теперь создаваемый властный союз находит, что по крайней мере в Ида-Вирумаа представитель государства все-таки нужен.
Пять лет назад бывшие ида-вируские уездные старейшины Рейн Айдма, Рихо Брейвель, Лео Райдма и Айн Кивиорг возложили венок к зданию уездного управления, упраздненного государством. Теперь создаваемый властный союз находит, что по крайней мере в Ида-Вирумаа представитель государства все-таки нужен. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Партия реформ, "Eesti 200" и социал-демократы, которые ведут переговоры о создании правящего союза, решили создать в правительстве должность представителя Ида-Вирумаа, задачей которого будет улучшение сотрудничества между самоуправлениями и центральным правительством, а также укрепление роли государства в Ида-Вирумаа.

Представитель также будет управлять государственным инвестиционным фондом Ида-Вирумаа, целью которого будет поддержка среди прочего жизненной среды и культурного пространства.

Бывший старейшина Ляэнеского уезда Неэме Суур отметил в социальных сетях после этой новости, что в былые времена этих деятелей называли уездными старейшинами. "В каждом уезде был один. Но если Ида-Вирумаа получит своего обратно, это в любом случае позитивно", - сказал он.

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