Партия реформ, "Eesti 200" и социал-демократы, которые ведут переговоры о создании правящего союза, решили создать в правительстве должность представителя Ида-Вирумаа, задачей которого будет улучшение сотрудничества между самоуправлениями и центральным правительством, а также укрепление роли государства в Ида-Вирумаа.
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Создающие правящий союз планируют в Ида-Вирумаа должность, аналогичную старейшине уезда
Создающие правящий союз планируют в Ида-Вирумаа должность, аналогичную старейшине уезда
Представитель также будет управлять государственным инвестиционным фондом Ида-Вирумаа, целью которого будет поддержка среди прочего жизненной среды и культурного пространства.