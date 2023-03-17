Формирующие правящую коалицию Партия реформ, "Eesti 200" и социал-демократы достигли принципиальной договоренности о создании в правительстве должности представителя Ида-Вирумаа. Но гораздо важнее, какова будет роль этой должности и что от нее по сути будет зависеть.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Возвращение настоящего уездного старейшины?
Уездные старейшины также были представителями правительства в уездах. Одно время они даже участвовали в заседаниях правительства. Но затем центральная власть начала шаг за шагом сужать их власть. К концу 2017 года, когда уездные управы полностью исчезли, уездные старейшины стали по сути просто талисманами уезда, время от времени произносившими речи по важным случаям.
Конечно, многое будет зависеть и от конкретного человека, который займет эту должность. Некоторые, с их блеском, харизмой и энергией, могут, действуя в этой роли в интересах уезда, обрести большее влияние, чем это предусмотрено должностными полномочиями. Но без существенной власти и кошелька все же было бы трудно в значительной степени повлиять на судьбу уезда.
Поначалу вопросов больше, чем ответов, что также понятно на нынешнем этапе создания коалиции. Но будем надеяться, что представитель правительства не станет, образно говоря, надувной фигурой в публичном пространстве, которая призвана символизировать большее присутствие государства в Ида-Вирумаа (о необходимости чего так часто говорят политики), а будет по сути чем-то похожим на уездных старейшин в начале 90-х, когда у них были реальные рычаги, как в сотрудничестве с государством и самоуправлениями развивать жизнь уезда.