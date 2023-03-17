ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Возвращение настоящего уездного старейшины?

Уездные старейшины также были представителями правительства в уездах. Одно время они даже участвовали в заседаниях правительства. Но затем центральная власть начала шаг за шагом сужать их власть. К концу 2017 года, когда уездные управы полностью исчезли, уездные старейшины стали по сути просто талисманами уезда, время от времени произносившими речи по важным случаям.

Конечно, многое будет зависеть и от конкретного человека, который займет эту должность. Некоторые, с их блеском, харизмой и энергией, могут, действуя в этой роли в интересах уезда, обрести большее влияние, чем это предусмотрено должностными полномочиями. Но без существенной власти и кошелька все же было бы трудно в значительной степени повлиять на судьбу уезда.