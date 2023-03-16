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Кохтла-Ярве в целях экономии планирует сократить 16 рабочих мест в библиотеках

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-Ярве в целях экономии планирует сократить 16 рабочих мест в библиотеках
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Одним из крупнейших подразделений Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки является Ахтмеская библиотека.
Одним из крупнейших подразделений Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки является Ахтмеская библиотека. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Власти Кохтла-Ярве планируют сократить 30 процентов рабочих мест в городских библиотеках. Это один из многих планов по балансированию доходов и расходов в городском бюджете на этот год.

В пояснительной записке к проекту бюджета, направленному горуправой в горсобрание на второе чтение, отмечено, что по центральной библиотеке принято предварительное решение, что штат необходимо сократить на 30% и это приведет к экономии в размере 150000 евро.

Слишком большое сокращение

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