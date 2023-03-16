Во время школьных каникул в небольшом городе Эльва впервые в Эстонии прошла танцевальная олимпиада, организатором которой стала танцевальная школа из Пыльва "Meie Stuudio" под руководством Андре Лайне. Шестьдесят воспитанников ансамбля "Пять звезд" из Кохтла-Ярвеского центра культуры рискнули показать свои умения - и заработали семь золотых, десять серебряных и три бронзовые награды.

- Танцевальная олимпиада - новый конкурс, подобных которому в Эстонии не было, мы не знали, куда едем, поэтому взяли старших и младших, всего 60 человек, - рассказывает Айникки. - Условия оказались благоприятными: первый танец стоил 20 евро, второй - восемь, третий - пять, а остальные бесплатно. Поэтому мы решили танцевать столько, сколько сможем: старые и новые композиции, отработанные и "сырые"... Некоторые из номеров ставили сами дети. Но главное, все были готовы выложиться по полной и старались. Выступали в разных жанрах, попробовав даже k-pop, о котором я и сама не имела представления, но мои девочки сделали и это!