Чт, 16.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Остававшиеся без городских пособий с начала года кохтла-ярвеские спортклубы получат деньги

Эрик Гамзеев
, журналист
Остававшиеся без городских пособий с начала года кохтла-ярвеские спортклубы получат деньги
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер извинилась перед спортклубами за сложившееся положение.
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер извинилась перед спортклубами за сложившееся положение. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

23 кохтла-ярвеских спортклуба, с самого начала года не получавшие от города пособий на молодежный спорт, должны в ближайшие дни получить от горуправления деньги.

Во вторник вице-мэр Кайре Йыэ подала мэру ходатайство о выделении денег на выплату предусмотренного для этих клубов пособия на молодежный спорт за два месяца в общем на сумму чуть больше 78000 евро. В соответствии с количеством тренирующихся в клубе юных спортсменов самая большая сумма - 10600 евро - достанется клубу плавания "Aktiiv".

Йыэ отметила, что горуправление проведет внеочередное заседание по этому вопросу и деньги, вероятно, в ближайшие дни дойдут до спортклубов.

Ключевые слова
Спорт
Наверх