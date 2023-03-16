Остававшиеся без городских пособий с начала года кохтла-ярвеские спортклубы получат деньги

Во вторник вице-мэр Кайре Йыэ подала мэру ходатайство о выделении денег на выплату предусмотренного для этих клубов пособия на молодежный спорт за два месяца в общем на сумму чуть больше 78000 евро. В соответствии с количеством тренирующихся в клубе юных спортсменов самая большая сумма - 10600 евро - достанется клубу плавания "Aktiiv".