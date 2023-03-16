Euribor снизился впервые с середины прошлого года

Как пишет ERR, ставка Euribor, которая оставалась отрицательной с ноября 2015 года, достигла нуля в июне 2022 года и с тех пор быстро повышалась. В конце августа Euribor преодолел отметку в 1%, а в феврале этого года уже превысил 3%.

Рост Euribor происходил на фоне агрессивного повышения ключевой ставки Европейским центральным банком, который рассматривает ужесточение денежной политики как основной инструмент борьбы с инфляцией. После длительного периода количественного смягчения, когда в экономику вливались триллионы евро, в еврозоне ускорился рост цен, который в прошлом году достиг самого высокого значения за несколько десятилетий. Дополнительным фактором, который на это повлиял, стал энергетический кризис с резким скачком цен на энергоресурсы и война в Украине.

7 марта ставка Euribor превысила 3,4% и продолжала расти, однако 13 марта опустилась до 3,375%, а 14 марта - до 3,035%.

ЕЦБ придется выбирать между сдерживанием инфляции и проблемами банков

Изменение динамики, очевидно, связано с обнаружившимися в банковском секторе проблемами, в результате которых в США обанкротились два крупных банка, а ценные бумаги как американских, так и европейских банков существенно просели. Поскольку эти проблемы связывают с агрессивным повышением ключевой ставки центральными банками, финансовые рынки полагают, что центробанки теперь могут пересмотреть свои дальнейшие шаги, отказавшись от дальнейшего повышения ключевой ставки или значительно его замедлив.

Определенную ясность внесет заседание совета управляющих Европейского центрального банка, которое пройдет в четверг во Франкфурте. Значение для дальнейшей динамики Euribor будет иметь как решение ЕЦБ повышать или не повышать ставку, так и сигнал центрального банка о своих дальнейших шагах в среднесрочной перспективе.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет. Если шестимесячный Euribor повышается на один процентный пункт, то это в среднем означает увеличение ежемесячного платежа по кредиту на 55-60 евро.