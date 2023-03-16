Swedbank оштрафовали на 76 миллионов

Как пишет ERR, инцидент в Swedbank произошел 28-29 апреля 2022 года. Он совпал с внесением изменений в критически важную для бизнеса ИТ-систему.

Расследование Финансовой инспекции Швеции показало, что банк внес изменения в свою систему, не соблюдая соответствующие внутренние процедуры, а также не имел надлежащих механизмов контроля по соблюдению внутренних процедур. Например, согласно его собственным процедурам, Swedbank должен был провести анализ рисков и последствий изменений в ИТ-системе, а время проведения изменений должен был оценить, основываясь, в частности, на том, когда выплачиваются зарплаты.

- Банк отклонился от своих собственных процедур. В результате очень большое количество людей столкнулось с серьезными проблемами при пользовании базовыми банковскими услугами. Почти миллион клиентов имели неправильные остатки на своих счетах, и многие не могли совершать платежи, - заявили в Финансовой инспекции.