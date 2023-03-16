Чт, 16.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Swedbank оштрафовали на 76 миллионов

«Северное побережье»
Swedbank оштрафовали на 76 миллионов
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Epov Dmitry/Shutterstock

Финансовая инспекция Швеции наложила на Swedbank административный штраф в размере 850 млн шведских крон (около 75,7 млн евро) за серьезный сбой в информационной системе, из-за которого почти у миллиона клиентов на счетах отображался неправильный баланс.

Как пишет ERR, инцидент в Swedbank произошел 28-29 апреля 2022 года. Он совпал с внесением изменений в критически важную для бизнеса ИТ-систему.

Расследование Финансовой инспекции Швеции показало, что банк внес изменения в свою систему, не соблюдая соответствующие внутренние процедуры, а также не имел надлежащих механизмов контроля по соблюдению внутренних процедур. Например, согласно его собственным процедурам, Swedbank должен был провести анализ рисков и последствий изменений в ИТ-системе, а время проведения изменений должен был оценить, основываясь, в частности, на том, когда выплачиваются зарплаты.

- Банк отклонился от своих собственных процедур. В результате очень большое количество людей столкнулось с серьезными проблемами при пользовании базовыми банковскими услугами. Почти миллион клиентов имели неправильные остатки на своих счетах, и многие не могли совершать платежи, - заявили в Финансовой инспекции.

В ведомстве отметили, что отсутствие внутреннего контроля могло повлиять на стабильность финансовой системы. Тем не менее, нарушение не было ни длительным, ни системным, и Swedbank принял меры по усилению внутреннего контроля. Поэтому банку было вынесено замечание, сопровождаемое административным штрафом в размере 850 млн шведских крон (около 75,7 млн евро).

Ключевые слова
Экономика
Наверх