Организатора убийства в Йыуга посадили на 16 лет

Окружной прокурор Лийна Пикма ходатайствовала о наказании в виде лишения свободы на восемь лет для Айво Волошина, который, в соответствии с обвинением, совершил убийство. Для Инге Пуллат, которая, в соответствии с обвинением, являлась инициатором и организатором всего преступления, прокурор просила о заключении сроком на 20 лет за убийство и другие преступления. Это самое суровое наказание, которое Пенитенциарный кодекс предусматривает за убийство, не считая, конечно, пожизненного заключения. Если Волошин и Пуллат предстали перед судом на основании еще нескольких статей, как, например, компьютерное мошенничество, осквернение трупа и пр., то третьему обвиняемому - Андресу Пуллату - было предъявлено обвинение только в осквернении трупа, и для него прокурор просила о наказании в виде реального заключения на год.