Вируский уездный суд в процессе об убийстве в Йыуга приговорил к самому продолжительному заключению Инге Пуллат, придумавшую, как утверждается, всю схему преступления. Исполнитель же убийства Айво Волошин получил значительно меньшее тюремное наказание.
Организатора убийства в Йыуга посадили на 16 лет
Окружной прокурор Лийна Пикма ходатайствовала о наказании в виде лишения свободы на восемь лет для Айво Волошина, который, в соответствии с обвинением, совершил убийство. Для Инге Пуллат, которая, в соответствии с обвинением, являлась инициатором и организатором всего преступления, прокурор просила о заключении сроком на 20 лет за убийство и другие преступления. Это самое суровое наказание, которое Пенитенциарный кодекс предусматривает за убийство, не считая, конечно, пожизненного заключения. Если Волошин и Пуллат предстали перед судом на основании еще нескольких статей, как, например, компьютерное мошенничество, осквернение трупа и пр., то третьему обвиняемому - Андресу Пуллату - было предъявлено обвинение только в осквернении трупа, и для него прокурор просила о наказании в виде реального заключения на год.
Вируский уездный суд в четверг приговорил Пуллат к лишению свободы на 16 лет, Волошина - на семь лет. Андреса Пуллата приговорили к денежному наказанию в размере 2580 евро.
Инге Пуллат заявила после заседания, что процесс над ними был несправедливым, а Айво Волошин сказал "Северному побережью", что ему наказание кажется слишком строгим. Оба обещали обжаловать приговор.
Проживавшая на хуторе Лиллемяэ в Йыуга Алутагузеской волости Майе Сяэр пропала 2 ноября 2021 года. Вскоре полиция задержала в качестве подозреваемых племянницу матери Майе - Инге Пуллат (64), ее сына Андреса Пуллата (43) и проживавшего вместе с ними подопечного Айво Волошина (27). В соответствии с обвинением, Инге Пуллат не смирилась с тем, что ей не удалось с помощью поддельного завещания отобрать у Майе материнский дом.
Следствие установило, что в 2021 году в День поминовения усопших жители Пярнумаа Инге Пуллат и Айво Волошин прибыли вечером на хутор Лиллемяэ, предварительно договорившись, что Волошин убьет Майе, а Пуллат будет караулить на улице, чтобы никто их не застал. Волошин вошел в дом и задушил Майе. Из обвинения следует, что труп Майе погрузили в машину, из дома забрали также показавшиеся ценными вещи, кур и собаку, и на следующий день уехали на хутор Инге Пуллат в Пярнумаа. Перед этим по банковской карточке Майе попытались снять в ийзакуском банкомате деньги, но сделать это не удалось.
Через два дня после убийства тело завернули в зеленый грузовой тент и выбросили в канаву в пярнумааском лесу.
Тогда в происшедшее посвятили также сына Инге - Андреса Пуллата - и вместе с ним пришли к выводу, что труп вывезен в плохое место. Они снова съездили туда, погрузили труп в машину, перевезли его в другое место и выбросили в другую канаву.
Но и на этом не успокоились и в конце концов вывезли труп в Вильяндимаа, где утопили его в старом колодце в волости Пыхья-Сакала. Чтобы труп не было видно, его придавили тяжелым бревном и камнем, и тело скрылось под водой.
Местоположение трупа указал полицейским Андрес Пуллат, признавшийся тогда в преступлении, но позднее отрицавший это.