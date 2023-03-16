Почти все квартирные дома в Нарве подлежат принудительной реновации

Как пишет ERR со ссылкой на "Актуальную камеру", сейчас в городе насчитывается более 400 многоквартирных домов, построенных еще в советское время, и лишь у 26 из них есть действующие паспорта энергоэффективности. Кроме того, выполнение требований ЕС потребует финансового участия горожан.

- Конечно, экономическая ситуация сейчас скорее негативно влияет потому, что повышаются кредитные ставки. Мы знаем, что на некоторых предприятиях проводятся сокращения, и все это влияет на те реальные сроки выполнения требований или условий, которые нам поставили свыше, - сказала вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова.

В Нарве действует своя программа субсидирования реконструкции квартирных товариществ, есть и программы Kredex. Но при реализации проектов по реновации домов товарищества вынуждены тратить порой внушительные суммы на одной только подготовительной стадии.

- У меня несколько домов были готовы участвовать в Kredex, но когда узнали, что один проект стоит несколько тысяч, а после проекта нужна его реализация, то задумались и отстали. Я предложил бы осуществлять эти проекты либо за счет Kredex, либо за счет фонда по Ида-Вирумаа. Выделять какие-то конкретные деньги на планирование, техническое задание, - добавил председатель ассоциации квартирных товариществ Нарвы Александр Гамазин.