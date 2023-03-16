Согласно принятой во вторник директиве Евросоюза, энергоэффективность старых жилых зданий к 2030 году должна быть не ниже класса Е, а к 2033 году - не ниже класса D. Низкая цена на отопление и слабая активность жителей в вопросах реновации своих домов привели к тому, что заявленным требованиям Евросоюза не соответствует почти весь жилой фонд Нарвы, абсолютное большинство которого составляют дома еще советского периода.
Почти все квартирные дома в Нарве подлежат принудительной реновации
Как пишет ERR со ссылкой на "Актуальную камеру", сейчас в городе насчитывается более 400 многоквартирных домов, построенных еще в советское время, и лишь у 26 из них есть действующие паспорта энергоэффективности. Кроме того, выполнение требований ЕС потребует финансового участия горожан.
- Конечно, экономическая ситуация сейчас скорее негативно влияет потому, что повышаются кредитные ставки. Мы знаем, что на некоторых предприятиях проводятся сокращения, и все это влияет на те реальные сроки выполнения требований или условий, которые нам поставили свыше, - сказала вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова.
В Нарве действует своя программа субсидирования реконструкции квартирных товариществ, есть и программы Kredex. Но при реализации проектов по реновации домов товарищества вынуждены тратить порой внушительные суммы на одной только подготовительной стадии.
- У меня несколько домов были готовы участвовать в Kredex, но когда узнали, что один проект стоит несколько тысяч, а после проекта нужна его реализация, то задумались и отстали. Я предложил бы осуществлять эти проекты либо за счет Kredex, либо за счет фонда по Ида-Вирумаа. Выделять какие-то конкретные деньги на планирование, техническое задание, - добавил председатель ассоциации квартирных товариществ Нарвы Александр Гамазин.
За последнее время только 12 домов в Нарве обращались за субсидиями и то - лишь на частичную реновацию. Полной реновации домов в Нарве не проводилось. Причина такой неспешности нарвитян отчасти кроется в самой низкой стоимости отопления по сравнению с другими городами Эстонии.