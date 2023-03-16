Правительство утвердило индекс государственной пенсии на 2023 год на уровне 1,139. Это означает, что с 1 апреля пенсии и дневная ставка пособия на трудоспособность увеличатся в среднем на 13,9%. Таким образом, средняя пенсия вырастет до 700 евро.
Cредняя пенсия повысится до 700 евро
- Безусловно, вместе с ростом заработной платы и удорожанием жизни должны повышаться и пенсии. Вот почему в этом году рост пенсий рекордно большой за последние 15 лет. Благодаря апрельской индексации, вступившим в силу в начале года изменениям учета подоходного налога, а также внеочередному повышению пенсий на 20 евро у пенсионеров будет оставаться больше денег, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало порталу RusDelfi.
Средняя пенсия по-прежнему будет освобождена от подоходного налога. Не изменится и сумма вступившей в силу с 1 января льготы по подоходному налогу, которая составляет 704 евро.
После индексации ставка народной пенсии составит 336,39 евро, базовая часть пенсии – 317,9 евро, а годовой коэффициент оценивается в 8,684 евро. Пенсии, пересчитанные по индексу 2023 года, будут выплачиваться с апреля. Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 245,8 млн евро. Проиндексированные пенсии получат 323 000 пенсионеров.