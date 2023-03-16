Cредняя пенсия повысится до 700 евро

- Безусловно, вместе с ростом заработной платы и удорожанием жизни должны повышаться и пенсии. Вот почему в этом году рост пенсий рекордно большой за последние 15 лет. Благодаря апрельской индексации, вступившим в силу в начале года изменениям учета подоходного налога, а также внеочередному повышению пенсий на 20 евро у пенсионеров будет оставаться больше денег, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало порталу RusDelfi.