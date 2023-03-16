Бесплатный уездный транспорт могут отменить

Как пишет ERR, в бюджете уже не хватает денег на финансирование общественного транспорта в уездах, поэтому в правительстве все чаще звучат заявления об отмене бесплатного транспорта.

- В 2017 году дотация от государства составила 20 млн евро, а доход от продажи билетов - 11 млн евро. В прошлом году размер дотации был 63 млн евро, доход от билетов - около 3 млн евро. В этом году мы планируем профинансировать уездные автобусные линии в размере 75 млн евро, что составит дефицит государственного бюджета в размере 17 млн евро, - сказал глава отдела Департамента транспорта Андрес Руубас.

Однако, по словам руководителя предприятия GO Bus Андрея Мяндла, введение платного общественного транспорта во всех уездах может принести не более 10 млн евро в год. Выделенные государством 75 млн евро необходимы для поддержания существующих линий, для улучшения транспортной системы уездов нужно еще больше средств. Но если все же переходить на платный общественный транспорт, то расценки должны быть невысокими, добавил Мяндла.

- Союз перевозчиков сделал предложение, что билетные тарифы должны быть по всей Эстонии одинаковые. Есть еще предложение, что было бы хорошо иметь месячный билет, например, за десять евро, - сказал Мяндла.

- Разумная билетная система - это справедливая билетная система. Это значит, что цена билета не должна быть высокой, и большой стоимостью не стоит наказывать людей, которые живут далеко, они и так тратят свое время, а время - это тоже деньги. Цена билета должна быть одинаковой для всех, - отметил глава Пярнуского центра общественного транспорта Андрус Кярпук.