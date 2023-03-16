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В Ивангороде машина с эстонскими номерами сбила таможенника

«Северное побережье»
В Ивангороде машина с эстонскими номерами сбила таможенника
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Пограничный мост между Нарвой и Ивангородом.
Пограничный мост между Нарвой и Ивангородом. Фото: Илья Смирнов

На КПП в Ивангороде автомобиль с эстонскими номерами сбил таможенника. Нарушителя задержали на следующий день после происшествия.

Как сообщает "Postimees" со ссылкой на издание "Фонтанка", оперативный сотрудник Кингисеппской таможни подошел к микроавтобусу с эстонскими номерами. Он попросил водителя выйти из машины. Однако водитель нажал на газ и сбил таможенника.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

На следующий день микроавтобус снова появился на КПП и его водитель был задержан. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый гражданин России.

Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Злоумышленника суд отправил в следственный изолятор.

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Нарва
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