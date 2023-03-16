На КПП в Ивангороде автомобиль с эстонскими номерами сбил таможенника. Нарушителя задержали на следующий день после происшествия.
В Ивангороде машина с эстонскими номерами сбила таможенника
В Ивангороде машина с эстонскими номерами сбила таможенника
Как сообщает "Postimees" со ссылкой на издание "Фонтанка", оперативный сотрудник Кингисеппской таможни подошел к микроавтобусу с эстонскими номерами. Он попросил водителя выйти из машины. Однако водитель нажал на газ и сбил таможенника.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
На следующий день микроавтобус снова появился на КПП и его водитель был задержан. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый гражданин России.
Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Злоумышленника суд отправил в следственный изолятор.