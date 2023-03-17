Новым председателем Нарвского городского собрания станет с большой вероятностью член центристской фракции "Kesk". Из списка вероятных кандидатов исключили Михаила Стальнухина. Правда, он и сам не рвется на этот пост.
Катри Райк вынуждена согласиться на коалицию с центристами, "Eesti 200" и Стальнухиным
Внутри Нарвского городского собрания идут переговоры о создании новой коалиции и выборе председателя горсобрания взамен Владимира Жаворонкова, которому в феврале выразили вотум недоверия.
Вырисовалась наиболее вероятная комбинация нового правящего союза: фракция мэра Катри Райк "Narva Tulevik" (13 членов), процентристская фракция "Kesk" (5) и депутаты от избирательного списка "Eesti 200" (2). В случае их консолидации возникнет уверенное большинство - 20 депутатов из всего 31-го в Нарвском горсобрании, плюс могут присоединиться еще пара внефракционных депутатов.
Крепкой оппозиционной силой тогда останется фракция "Narva heaks" во главе c Алексеем Евграфовым.
Одним из членов фракции "Kesk" является депутат Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин, кого Центристская партия Эстонии в 2022 году со скандалом исключила из своих рядов за то, что тот назвал эстонское правительство "фашистским". Председатель фракции Татьяна Стольфат менее месяца назад не исключила, что они выдвинут Стальнухина в председатели горсобрания. Это вызвало протест со стороны наметившихся партнеров по коалиции.
- Я не вижу возможности продолжать быть мэром Нарвы, когда председатель горсобрания Михаил Стальнухин, - прокомментировала "Северному побережью" мэр Катри Райк. - Конфликт ценностей - это самый большой конфликт, - объяснила она причину невозможности прямого партнерства с нерукопожатным экс-центристом.
Председатель "Narva Tulevik" Вадим Орлов, говоря о переговорах с "Kesk", отметил, что имя Стальнухина теперь исключено из допустимого списка возможных кандидатов в председатели горсобрания. "Все стороны уже четко договорились, что не Михаил", - сказал Орлов.
Центристы определяются с кандидатом
Татьяна Стольфат сообщила, что центристский кандидат в председатели Нарвского горсобрания будет окончательно определен их фракцией к концу недели.
Кандидатом будет кто-то с управленческим опытом, а таких в "Kesk" несколько человек: бывшие председатели горсобрания Михаил Стальнухин, Александр Ефимов и сама Татьяна Стольфат. Вариант Стальнухина исключен, у Ефимова репутационная проблема из-за уголовного наказания в прошлом, поэтому остается сама Стольфат. Еще одним возможным кандидатом может оказаться член фракции "Kesk" Виктория Лутус - в прошлом высокопоставленный чиновник Нарвской горуправы.
Катри Райк призналась, что быть в коалиции со Стальнухиным ей будет сложно, даже если тот не окажется председателем горсобрания.
- Мне будет непросто, если он станет коалиционным членом горсобрания. Но здесь для меня важны интересы города. Нарва не желает быть Кохтла-Ярве номер два: мы нуждаемся в работающем союзе между горуправой и горсобранием. Если этот союз возможен только вместе с Михаилом Стальнухиным, тогда я должна буду переступить через свою тень. Такое случается в политике. Время покажет, жизнеспособно ли это, - высказалась мэр Нарвы.
На переговоры отпущен еще месяц
Вадим Орлов из "Narva Tulevik" предполагает, что участники нынешних коалиционных переговоров не будут готовы единодушно избрать нового председателя Нарвского горсобрания 23 марта. На этот день назначены выборы, но их возможно снять с повестки дня, чтобы назначить позже. "У нас нет цели обязательно к 23 марта договориться, наша цель - провести нормальные, рабочие, качественные переговоры", - пояснил Орлов.
О вероятности именно такого развития событий сказал и временно руководящий Нарвским горсобранием зампредседателя Денис Ларченко, участвующий в коалиционных переговорах со стороны "Eesti 200". Он подтвердил, что при необходимости снимет вопрос о выборах председателя с повестки дня заседания 23 марта. "Тогда придется назначить дополнительное внеочередное заседание, потому что сроки поджимают", - добавил Ларченко.
Прежняя коалиция фракции "Narva Tulevik" и двух кандидатов от "Eesti 200" в Нарвском горсобрании развалилась в августе 2022 года во многом в связи событиями вокруг демонтажа советских памятников. Приблизительно тогда же от "Narva Tulevik" откололись несколько депутатов. В результате всего этого некогда большая фракция потеряла вес, а мэр Катри Райк утратила уверенную депутатскую поддержку. Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков тоже покинул "Narva Tulevik" и получил вотум недоверия 23 февраля.
Местное собрание по закону не может считаться дееспособным без председателя дольше двух месяцев.
История может повториться
Депутатская команда Катри Райк в Нарвском горсобрании уже была в коалиции с центристами в 2020-2021 годы, когда социал-демократ Райк восемь с половиной месяцев занимала должность мэра Нарвы в первый раз. Тот наполненный мировоззренческими противоречиями союз закончился накалом вражды партнеров и выражением недоверия мэру. "Тот опыт нам пригодится", - заметила нынче председатель фракции "Kesk" Татьяна Стольфат, которая в пору той коалиции занимала кресло председателя горсобрания и поначалу благословила Райк в градоначальницы.
"Сегодня если команда Катри Райк пришла к нам на переговоры, значит она не считает негативным тот опыт", - добавила Стольфат, не видящая ничего странного в том, что в политике партнеры иногда расходятся, а потом сходятся снова.