Катри Райк вынуждена согласиться на коалицию с центристами, "Eesti 200" и Стальнухиным

О вероятности именно такого развития событий сказал и временно руководящий Нарвским горсобранием зампредседателя Денис Ларченко, участвующий в коалиционных переговорах со стороны "Eesti 200". Он подтвердил, что при необходимости снимет вопрос о выборах председателя с повестки дня заседания 23 марта. "Тогда придется назначить дополнительное внеочередное заседание, потому что сроки поджимают", - добавил Ларченко.

Прежняя коалиция фракции "Narva Tulevik" и двух кандидатов от "Eesti 200" в Нарвском горсобрании развалилась в августе 2022 года во многом в связи событиями вокруг демонтажа советских памятников. Приблизительно тогда же от "Narva Tulevik" откололись несколько депутатов. В результате всего этого некогда большая фракция потеряла вес, а мэр Катри Райк утратила уверенную депутатскую поддержку. Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков тоже покинул "Narva Tulevik" и получил вотум недоверия 23 февраля.

История может повториться

Депутатская команда Катри Райк в Нарвском горсобрании уже была в коалиции с центристами в 2020-2021 годы, когда социал-демократ Райк восемь с половиной месяцев занимала должность мэра Нарвы в первый раз. Тот наполненный мировоззренческими противоречиями союз закончился накалом вражды партнеров и выражением недоверия мэру. "Тот опыт нам пригодится", - заметила нынче председатель фракции "Kesk" Татьяна Стольфат, которая в пору той коалиции занимала кресло председателя горсобрания и поначалу благословила Райк в градоначальницы.

"Сегодня если команда Катри Райк пришла к нам на переговоры, значит она не считает негативным тот опыт", - добавила Стольфат, не видящая ничего странного в том, что в политике партнеры иногда расходятся, а потом сходятся снова.