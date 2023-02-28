В председатели Нарвского горсобрания могут выдвинуть Стальнухина

О смене мэра Нарвы фракция "Kesk" пока тоже не говорит. "Когда мы пойдем на переговоры, тогда будет уже более ясно, но сейчас, на данный момент, мы даже внутри фракции не обговаривали смену мэра. Это так как минимум до выборов", - сказала Стольфат.

Что касается выборов нового председателя горсобрания, то фракция "Kesk", по словам Татьяны Стольфат, может предложить на этот пост Михаила Стальнухина, например. "У нас во фракции есть люди, которые имеют опыт работы в городском собрании, и кто именно это будет - мы еще решим", - уточнила она.

Опыт управления Нарвским горсобранием в разные годы имеют трое из пяти членов фракции "Kesk": Михаил Стальнухин, Александр Ефимов, Татьяна Стольфат. Стальнухин в настоящее время баллотируется в Рийгикогу, так что его дальнейшая перспектива станет ясна уже на следующей неделе.

После снятия Владимира Жаворонкова работой городского собрания руководит и первым лицом города Нарва является заместитель председателя Денис Ларченко - тоже кандидат в Рийгикогу. Он подтвердил, что до подведения итогов выборов не продвинется ничего в плане новой нарвской коалиции. "Пожелания сторон могут измениться в зависимости от того, пройдет их кандидат в Рийгикогу или нет", - отметил Ларченко.

Следующее очередное заседание Нарвского горсобрания, когда должны пройти и выборы нового председателя, запланировано на 23 марта.