На внеочередном заседании Нарвского горсобрания 23 февраля большинство депутатов поддержали вотум недоверия председателю Владимиру Жаворонкову, вследствие чего тот лишился поста. Центристы в горсобрании могут предложить занять это кресло Михаилу Стальнухину, ранее со скандалом исключенному из партии. Процесс поставлен на паузу до подведения итогов выборов в Рийгикогу.
В председатели Нарвского горсобрания могут выдвинуть Стальнухина
Владимира Жаворонкова сняли с поста председателя Нарвского горсобрания, обвинив его среди прочего в систематических некорректных высказываниях в отношении депутатов, а также в недостаточной работе на председательском месте. Перед выражением ему недоверия Жаворонков покинул правящую фракцию "Narva Tulevik", в которой внутренние взаимоотношения членов довольно напряженные.
После ухода Жаворонкова фракция "Narva Tulevik" оказалась в еще более слабом меньшинстве (13 членов из всего 31-го). Для сохранения власти она сделала предложение о коалиции оппозиционной процентристской фракции "Kesk" (5 членов).
Председатель "Narva Tulevik" Вадим Орлов сказал, что ответа на приглашение к переговорам пока не последовало. "Вернемся к этому вопросу после выборов", - не торопится Орлов, сам баллотирующийся в Рийгикогу.
Он считает, что для будущей новой коалиции будет достаточно смены председателя горсобрания - и до смещения с должности мэра Катри Райк, в отношении которой тоже звучит критика, дело не дойдет. "Мы не намерены менять мэра", - сказал Орлов.
Председатель фракции "Kesk" Татьяна Стольфат объяснила задержку с ответом насчет коалиции тем, что некоторые члены их фракции в отъезде и все вместе пока не собирались для обсуждения. Это произойдет, возможно, на следующей неделе.
Стольфат не исключила, что коалиции с "Narva Tulevik" может и не получиться, если не будут достигнуты соглашения по разногласиям, назвать которые она, однако, не смогла, поскольку переговоры еще не начаты.
О смене мэра Нарвы фракция "Kesk" пока тоже не говорит. "Когда мы пойдем на переговоры, тогда будет уже более ясно, но сейчас, на данный момент, мы даже внутри фракции не обговаривали смену мэра. Это так как минимум до выборов", - сказала Стольфат.
Что касается выборов нового председателя горсобрания, то фракция "Kesk", по словам Татьяны Стольфат, может предложить на этот пост Михаила Стальнухина, например. "У нас во фракции есть люди, которые имеют опыт работы в городском собрании, и кто именно это будет - мы еще решим", - уточнила она.
Опыт управления Нарвским горсобранием в разные годы имеют трое из пяти членов фракции "Kesk": Михаил Стальнухин, Александр Ефимов, Татьяна Стольфат. Стальнухин в настоящее время баллотируется в Рийгикогу, так что его дальнейшая перспектива станет ясна уже на следующей неделе.
После снятия Владимира Жаворонкова работой городского собрания руководит и первым лицом города Нарва является заместитель председателя Денис Ларченко - тоже кандидат в Рийгикогу. Он подтвердил, что до подведения итогов выборов не продвинется ничего в плане новой нарвской коалиции. "Пожелания сторон могут измениться в зависимости от того, пройдет их кандидат в Рийгикогу или нет", - отметил Ларченко.
Следующее очередное заседание Нарвского горсобрания, когда должны пройти и выборы нового председателя, запланировано на 23 марта.
Владимир Жаворонков был главой горсобрания и первым лицом Нарвы с 11 января 2022 года. В тот день его конкурентом на выборах председателя был все тот же Михаил Стальнухин, возглавлявший депутатский корпус в 2002-2011 годах.