Почтовые расходы существенно подорожают

Как пишет ERR, отправка посылок внутри государства подорожает в среднем на 20%, а отправка международных писем – примерно на 30%.

Ежегодно жители Эстонии отправляют по стране около 1,2 млн писем и около полмиллиона международных писем.

Министерство экономики и коммуникаций отметило, что число пользователей универсальной почтовой услуги сокращается и ежедневной потребности в ней нет.