Министерство экономики собирается утвердить повышение стоимости отправки писем на 45%. Отправка простого письма будет стоить 1,20 евро вместо 90 центов.
Почтовые расходы существенно подорожают
Почтовые расходы существенно подорожают
Как пишет ERR, отправка посылок внутри государства подорожает в среднем на 20%, а отправка международных писем – примерно на 30%.
Ежегодно жители Эстонии отправляют по стране около 1,2 млн писем и около полмиллиона международных писем.
Министерство экономики и коммуникаций отметило, что число пользователей универсальной почтовой услуги сокращается и ежедневной потребности в ней нет.
В результате изменений поставщик универсальной почтовой услуги Eesti Post будет зарабатывать дополнительно около 2,4 млн евро в год.