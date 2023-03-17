Пт, 17.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Почтовые расходы существенно подорожают

«Северное побережье»
Почтовые расходы существенно подорожают
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Omniva

Министерство экономики собирается утвердить повышение стоимости отправки писем на 45%. Отправка простого письма будет стоить 1,20 евро вместо 90 центов.

Как пишет ERR, отправка посылок внутри государства подорожает в среднем на 20%, а отправка международных писем – примерно на 30%.

Ежегодно жители Эстонии отправляют по стране около 1,2 млн писем и около полмиллиона международных писем.

Министерство экономики и коммуникаций отметило, что число пользователей универсальной почтовой услуги сокращается и ежедневной потребности в ней нет.

В результате изменений поставщик универсальной почтовой услуги Eesti Post будет зарабатывать дополнительно около 2,4 млн евро в год.

Ключевые слова
Эстония
Наверх