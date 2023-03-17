Полмиллиона жителей Эстонии уже получили налоговый возврат

Возврат тем, кто предпочел заполнить заявление в интернете, начался еще в конце февраля. На данный примерно 500 000 жителей Эстонии уже получили в общей сложности 181 млн евро переплаченного подоходного налога, сообщила порталу ERR пресс-служба департамента.

Всего к утру 17 марта было подано в общей сложности 643 000 деклараций о подоходном налоге, и в общей сложности 192 миллиона евро переплаченного налога подлежат возврату. На основании поданных в настоящее время деклараций необходимо доплатить 33 миллиона евро.