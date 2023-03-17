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Полмиллиона жителей Эстонии уже получили налоговый возврат

«Северное побережье»
Полмиллиона жителей Эстонии уже получили налоговый возврат
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Согласно исследованию готовности платить налоги за 2022 год, по словам 93% жителей, они всегда платят все налоги корректно, а по словам 96% жителей, они всегда платят их своевременно.
Согласно исследованию готовности платить налоги за 2022 год, по словам 93% жителей, они всегда платят все налоги корректно, а по словам 96% жителей, они всегда платят их своевременно. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Налогово-таможенный департамент с 17 марта приступает к возврату переплаченного подоходного налога тем, кто подал свою декларацию о доходах за прошлый год в бумажном виде.

Возврат тем, кто предпочел заполнить заявление в интернете, начался еще в конце февраля. На данный примерно 500 000 жителей Эстонии уже получили в общей сложности 181 млн евро переплаченного подоходного налога, сообщила порталу ERR пресс-служба департамента.

Всего к утру 17 марта было подано в общей сложности 643 000 деклараций о подоходном налоге, и в общей сложности 192 миллиона евро переплаченного налога подлежат возврату. На основании поданных в настоящее время деклараций необходимо доплатить 33 миллиона евро.

Подавать декларации о доходах за прошлый год можно до мая.

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Экономика
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