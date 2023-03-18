Канцлер права Юлле Мадизе считает, что какими бы ни были результаты выборов в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, никто не должен подвергаться критике за то, как он проголосовал, имея в виду избирателей Айво Петерсона и Михаила Стальнухина, представлявших пророссийские позиции, которые отдали этим кандидатам в Ида-Вирумаа тысячи голосов.
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Юлле Мадизе: Избирателей Петерсона и Стальнухина нельзя принижать
Юлле Мадизе: Избирателей Петерсона и Стальнухина нельзя принижать
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