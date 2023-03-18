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Юлле Мадизе: Избирателей Петерсона и Стальнухина нельзя принижать

Эрик Калда
, журналист
Юлле Мадизе: Избирателей Петерсона и Стальнухина нельзя принижать
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По словам Юлле Мадизе, ставить под сомнение надежность выборов - часто используемый политический трюк.
По словам Юлле Мадизе, ставить под сомнение надежность выборов - часто используемый политический трюк. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Канцлер права Юлле Мадизе считает, что какими бы ни были результаты выборов в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, никто не должен подвергаться критике за то, как он проголосовал, имея в виду избирателей Айво Петерсона и Михаила Стальнухина, представлявших пророссийские позиции, которые отдали этим кандидатам в Ида-Вирумаа тысячи голосов.

- Насколько вы довольны результатами выборов в Рийгикогу?

- Моя работа состоит в том, чтобы объяснить, что ничей выбор не является более правильным, чем выбор кого-то другого. Таким образом, все политические партии и кандидаты, которые баллотировались, в Эстонской Республике были разрешены. Этих людей не посадили в тюрьму, партии не были запрещены, и неуместно осуждать избирателей за то, что они проголосовали за кого-то.

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Персона/репортаж
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