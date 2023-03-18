Юлле Мадизе: Избирателей Петерсона и Стальнухина нельзя принижать

- Моя работа состоит в том, чтобы объяснить, что ничей выбор не является более правильным, чем выбор кого-то другого. Таким образом, все политические партии и кандидаты, которые баллотировались, в Эстонской Республике были разрешены. Этих людей не посадили в тюрьму, партии не были запрещены, и неуместно осуждать избирателей за то, что они проголосовали за кого-то.