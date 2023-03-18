ОПРОС ⟩ Что должен делать в Ида-Вирумаа представитель правительства?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Николай ПАВЛЕНКО, пенсионер: - Когда будет конкретный человек, обязанностью которого станет забота о регионе, думаю, что легче будет решить многие актуальные проблемы. К сожалению, нынешнее представительство в высшем органе власти слишком скромное, а невнимание к Ида-Вирумаа может обернуться большой бедой. Наш регион - уникальный, особенная часть Эстонии, требующая специального подхода с точки зрения экономики и внимания в социальной сфере.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владимир ЧЕРВЯКОВ, безработный: - Региону необходимо уделять больше внимания, и если будет такой представитель, возможно, это поможет лучше узнать и услышать требования людей. Самое важное - способствовать созданию рабочих мест и помогать пенсионерам.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Марина ПРОШКИНА, фотограф: - О нас мало думают, и это правда. Для спецпредставителя государства много работы, потому что люди хотят здесь жить, но не могут, потому что нет работы. Очень люблю Ида-Вирумаа, но сыну восемнадцать, мне бы очень хотелось, чтобы он здесь остался, но, скорее всего, придется ехать в Таллинн. Потому что работу, если и можно найти, то низкооплачиваемую - а хочется ведь жить, а не существовать. Путешествовать. Самые важные задачи - увеличение рабочих мест и сохранение мира.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Уно ЛУЛЛУ, пенсионер: - Надо стараться сохранить государство, чтобы до войны не довести. Рабочих мест не хватает. Все, что наверху делается, не одобряю, потому что это не для людей. Но, наверное, такой представитель нужен, наверху будут лучше знать о наших нуждах.