ОПРОС ⟩ Что должен делать в Ида-Вирумаа представитель правительства?
Что должен делать в Ида-Вирумаа представитель правительства?
Николай ПАВЛЕНКО, пенсионер:
- Когда будет конкретный человек, обязанностью которого станет забота о регионе, думаю, что легче будет решить многие актуальные проблемы. К сожалению, нынешнее представительство в высшем органе власти слишком скромное, а невнимание к Ида-Вирумаа может обернуться большой бедой. Наш регион - уникальный, особенная часть Эстонии, требующая специального подхода с точки зрения экономики и внимания в социальной сфере.
Владимир ЧЕРВЯКОВ, безработный:
- Региону необходимо уделять больше внимания, и если будет такой представитель, возможно, это поможет лучше узнать и услышать требования людей. Самое важное - способствовать созданию рабочих мест и помогать пенсионерам.
Марина ПРОШКИНА, фотограф:
- О нас мало думают, и это правда. Для спецпредставителя государства много работы, потому что люди хотят здесь жить, но не могут, потому что нет работы. Очень люблю Ида-Вирумаа, но сыну восемнадцать, мне бы очень хотелось, чтобы он здесь остался, но, скорее всего, придется ехать в Таллинн. Потому что работу, если и можно найти, то низкооплачиваемую - а хочется ведь жить, а не существовать. Путешествовать. Самые важные задачи - увеличение рабочих мест и сохранение мира.
Уно ЛУЛЛУ, пенсионер:
- Надо стараться сохранить государство, чтобы до войны не довести. Рабочих мест не хватает. Все, что наверху делается, не одобряю, потому что это не для людей. Но, наверное, такой представитель нужен, наверху будут лучше знать о наших нуждах.
Хантс Эдвард РОЗЕНБЕРГ, пенсионер:
- Несколькими представителями, которые хотели бы вершить судьбу Ида-Вирумаа, уже занимается охранная полиция. Это, конечно, шутка. На самом деле я считаю, что один человек, какой бы он умный ни был, корабль с места повернуть не сможет. Это просто фикция.